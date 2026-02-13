"Akacjowa 38", odc. 817 - streszczenie. Ursula składa wizytę Jaimeowi

2026-02-13 13:17

"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela emitowana na TVP1. Akcja serialu rozgrywa się wokół codziennych spraw mieszkańców pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie — miejsca pełnego napięć, sekretów i nieoczekiwanych zdarzeń. Jak potoczą się losy bohaterów w 817. odcinku, który zostanie pokazany we wtorek 3 marca 2026 roku?

Akacjowa 38, odcinek 810: Widząc Blancą z Diegiem, Samuel postanawia ostatecznie ją uwolnić

"Akacjowa 38", odcinek 818 - streszczenie szczegółowe

Samuel żali się ojcu, twierdząc, że Diego uwiódł jego żonę i doprowadził do rozpadu rodziny. W tym samym czasie Inigo i Flora przygotowują wystawne otwarcie La Deliciosa. Carmen angażuje się w pomoc przy uprowadzeniu Fabiana. Tymczasem Jacinto zostaje spoliczkowany przez Gertrudis, rozczarowaną jego niespełnionymi obietnicami. Na koniec Ursula składa wizytę Jaimeowi, próbując zyskać jego przychylność.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.



Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

Akacjowa 38, odcinek 807: Diego próbuje uwolnić Blancę, ale uzbrojony Jaime staje mu na drodze
"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:

  • Gonzalo Trujillo - Mauro San Emeterio
  • Alejandra Meco - Teresa Sierra
  • Sara Miquel - Cayetana Sotelo-Ruz
  • Javi Chou - Martín Enraje
  • Mónica Portillo - Humildad Varela
  • Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
  • Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
  • Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
  • Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
  • Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
  • Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
  • Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
  • Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
  • Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
  • Laura Rozalén - Elvira Valverde
  • Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz
  • Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
  • Elena González - Blanca Dicenta Koval
