"Akacjowa 38", odc. 818 - streszczenie. Ursula i Samuel podburzają Jaimego przeciwko Diegowi

"Akacjowa 38", odcinek 818 - streszczenie szczegółowe

Ursula i Samuel podburzają Jaimego przeciwko Diegowi, w efekcie czego ojciec odmawia synowi wysłuchania i wyrzuca go z domu. Tymczasem Inigo wraz z Florą świętują otwarcie La Deliciosy, rozdając gościom darmową czekoladę — niestety po jej zjedzeniu wszyscy zaczynają uskarżać się na bóle brzucha. Celia niepokoi się bliską relacją Silvii z pułkownikiem Valverde i próbuje przestrzec ją przed niebezpieczeństwem. Sytuacja Fabiany staje się coraz bardziej dramatyczna, gdy jej porywacz grozi śmiercią wszystkim jej najbliższym.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

ZOBACZ TAKŻE: Mark Tacher - jak wygląda teraz aktor, który grał Gaela w serialu "Otchłań namiętności"? [GALERIA]

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

8

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: