Quiz. Prywatki w czasach PRL-u. Pamiętasz, jak się wtedy bawiono?

Prywatki w czasach PRL-u to fenomen kulturowy, który na stałe wpisał się w historię Polski. Były czymś więcej niż tylko imprezami - stanowiły oazy wolności, miejsca spotkań, wymiany myśli i niezależnej ekspresji w szarej, kontrolowanej rzeczywistości. To tam, w zaciszu prywatnych mieszkań, młodzi ludzie mogli na chwilę zapomnieć o cenzurze, polityce i codziennych trudach życia. W PRL-u, gdzie życie publiczne było silnie kontrolowane przez władzę, prywatki stawały się przestrzenią, w której można było poczuć się swobodnie. Bez obawy o cenzurę, można było rozmawiać o polityce, słuchać zakazanej muzyki, tańczyć i po prostu być sobą. To tam kwitło życie towarzyskie, rodziły się przyjaźnie i miłości. Jeśli bywaliście na prywatkach, z pewnością nie bez najmniejszego problemu odpowiecie na pytania, które zawarliśmy w naszym quizie.

Prywatki zazwyczaj organizowano w: Domach kultury, Mieszkaniu jednego z uczestników, W domach studenckich