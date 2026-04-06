Widzowie pokochali ją za rolę Marusi w "Czterech pancernych". Tak dziś wygląda ikona PRL-u

Kariera Poli Raksy rozpoczęła się zupełnie przypadkiem. W 1959 roku w jednym z barów mlecznych we Wrocławiu, gdzie przeprowadziła się wraz z rodzicami, została zauważona przez fotoreportera Piotra Barącza, który zachwycony jej urodą zaproponował jej udział w sesji do czasopisma dla młodzieży "Dookoła Świata". Wówczas uwagę na nią zwróciła reżyserka Maria Kaniewska, która właśnie kompletowała obsadę filmu "Szatan z siódmej klasy", który stał się debiutem aktorskim Poli, a właściwie Apolonii Raksy. W 1960 roku otrzymała także rolę w produkcji "Rzeczywistość", co spowodowało, iż porzuciła studia polonistyczne i rozpoczęła naukę na Wydziale Aktorskim PWSFTviT w Łodzi, które ukończyła w 1964 roku. Tuż po studiach związała się z łódzkim Teatrem Powszechnym. Jej kariera szybko nabrała tempa i młoda aktorka przeprowadziła się do Warszawy, gdzie przez kilka lat była związana z Teatrem Współczesnym.

Polacy pokochali ją za rolę Marusi w "Czterech Pancernych i pies". Tak przez lata zmieniała się Pola Raksa

Pola Raksa była uznawana za największą seksbombę epoki PRL-u

Pola Raksa na swoim koncie ma wiele znakomitych ról. Mogliśmy ją oglądać między innymi w "Rękopisie znalezionym w Saragossie", "Panience z okienka" czy "Popiołach" Andrzeja Wajdy. Jednak prawdziwa sława przyszła wraz z rolą Marusi w kultowym serialu "Czterej pancerni i pies", w którym występowała w latach 1966-1970. Sanitariuszka Marusia stała się synonimem kobiecości, odwagi i romantyzmu, a Pola Raksa - obiektem westchnień milionów widzów w Polsce i za granicą. Po sukcesie "Czterech pancernych..." Raksa zagrała w wielu filmach oraz przedstawieniach Teatru Telewizji. W latach 90. aktorka wycofała się z życia publicznego, znikając z ekranów i scen, jednak w 1993 roku wróciła w filmie "Uprowadzenie Agaty", który był ostatnią produkcją, w której mogliśmy oglądać wybitną aktorkę. Pola Raksa unika medialnego szumu. W latach 90. poświęcała się swojemu hobby, jakim jest projektowanie ubrań, które można było zakupić w butiku z odzieżą autorską. Legendarna aktorka rzadko pojawia się publicznie, a najnowsze zdjęcia można znaleźć w materiałach wspominających jej niezwykły talent i urodę. Warto zaznaczyć, iż mimo upływu lat, Pola Raksa nadal zachwyca i inspiruje pokolenia młodych aktorów.