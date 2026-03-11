"Policjantki i Policjanci", odcinek 1383: Wysocka wbrew woli Białacha decyduje się na ryzykowną grę ze swoją przeszłością

Spis treści
Emocje we Wrocławiu nieustannie sięgają zenitu, a poprzedni odcinek był tego najlepszym dowodem. W serialu "Policjantki i Policjanci" byliśmy świadkami, jak Marek i Daria zajęli się sprawą przebiegłej oszustki, która podając się za pracownicę administracji, okradała seniorów z oszczędności i biżuterii. Szybko okazało się, że poszkodowanych na osiedlu jest znacznie więcej, co zmusiło policjantów do intensywnych poszukiwań. W tym samym czasie, w życiu prywatnym bohaterów również nie brakowało zawirowań, gdyż Emilka i Jacek, za namową Gai, próbowali naprawić swój związek. Niestety, wieczorne wydarzenia postawiły ich plany pod znakiem zapytania. Zobaczmy, co przyniesie bohaterom kolejny dzień.
"Policjantki i Policjanci" odc. 1383 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku duet Wysocka i Białach ponownie połączy siły na służbie. Sprawa nabierze tempa, gdy zatrzymany przez nich mężczyzna zażąda spotkania z ukochaną Mikołaja, nie mając pojęcia, że Ola Wysocka zerwała wszelkie więzi ze światem przestępczym. Głównym zadaniem patrolu będzie ustalenie trasy przemytu broni automatycznej, a kluczowe informacje w tej sprawie posiada właśnie Ola. Pomimo stanowczego sprzeciwu Białacha, policjantka postanawia zaangażować się w dochodzenie. Decyduje się na ten ryzykowny krok, stawiając na szali własne bezpieczeństwo, by rozpracować siatkę przestępczą.
"Policjantki i Policjanci" odc. 1383 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekujący na dalsze losy wrocławskich funkcjonariuszy z pewnością zadają sobie pytanie, kiedy będą mogli zobaczyć nowy epizod. Emocje sięgną zenitu, a kolejne wyzwania postawią bohaterów w trudnych sytuacjach, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Najnowszy, 1383. odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" zostanie wyemitowany w środę, 18 marca 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie TV4.
"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada
"Policjantki i Policjanci" to serial, który od lat utrzymuje się w czołówce najchętniej oglądanych polskich produkcji, a wszystko dzięki wciągającej fabule. Produkcja doskonale balansuje między pełnymi napięcia interwencjami policyjnymi a prywatnym życiem funkcjonariuszy z Wrocławia. Widzowie mogą śledzić nie tylko zawodowe wyzwania, ale także osobiste dramaty, miłości i przyjaźnie, które rozwijają się poza komendą. To właśnie ta unikalna mieszanka sprawia, że fani tak mocno zżyli się z bohaterami. W serialu występują m.in.:
- Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)
- Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)
- Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)
- Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)
- Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)
- Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)
- Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)
- Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)
- Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)