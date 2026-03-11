"Policjantki i Policjanci", odcinek 1383: Wysocka wbrew woli Białacha decyduje się na ryzykowną grę ze swoją przeszłością

Emocje we Wrocławiu nieustannie sięgają zenitu, a poprzedni odcinek był tego najlepszym dowodem. W serialu "Policjantki i Policjanci" byliśmy świadkami, jak Marek i Daria zajęli się sprawą przebiegłej oszustki, która podając się za pracownicę administracji, okradała seniorów z oszczędności i biżuterii. Szybko okazało się, że poszkodowanych na osiedlu jest znacznie więcej, co zmusiło policjantów do intensywnych poszukiwań. W tym samym czasie, w życiu prywatnym bohaterów również nie brakowało zawirowań, gdyż Emilka i Jacek, za namową Gai, próbowali naprawić swój związek. Niestety, wieczorne wydarzenia postawiły ich plany pod znakiem zapytania. Zobaczmy, co przyniesie bohaterom kolejny dzień.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Policjantki i Policjanci" odc. 1383 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku duet Wysocka i Białach ponownie połączy siły na służbie. Sprawa nabierze tempa, gdy zatrzymany przez nich mężczyzna zażąda spotkania z ukochaną Mikołaja, nie mając pojęcia, że Ola Wysocka zerwała wszelkie więzi ze światem przestępczym. Głównym zadaniem patrolu będzie ustalenie trasy przemytu broni automatycznej, a kluczowe informacje w tej sprawie posiada właśnie Ola. Pomimo stanowczego sprzeciwu Białacha, policjantka postanawia zaangażować się w dochodzenie. Decyduje się na ten ryzykowny krok, stawiając na szali własne bezpieczeństwo, by rozpracować siatkę przestępczą.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1383 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekujący na dalsze losy wrocławskich funkcjonariuszy z pewnością zadają sobie pytanie, kiedy będą mogli zobaczyć nowy epizod. Emocje sięgną zenitu, a kolejne wyzwania postawią bohaterów w trudnych sytuacjach, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Najnowszy, 1383. odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" zostanie wyemitowany w środę, 18 marca 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

"Policjantki i Policjanci" to serial, który od lat utrzymuje się w czołówce najchętniej oglądanych polskich produkcji, a wszystko dzięki wciągającej fabule. Produkcja doskonale balansuje między pełnymi napięcia interwencjami policyjnymi a prywatnym życiem funkcjonariuszy z Wrocławia. Widzowie mogą śledzić nie tylko zawodowe wyzwania, ale także osobiste dramaty, miłości i przyjaźnie, które rozwijają się poza komendą. To właśnie ta unikalna mieszanka sprawia, że fani tak mocno zżyli się z bohaterami. W serialu występują m.in.:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)