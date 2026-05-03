Widzów "Barw szczęścia" czekają ogromne emocje. Grzelakom będzie grozić więzienie za otrucie klienta

Sylwia Fiutkowska
2026-05-03 12:31

W 3382. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Aldona (Elżbieta Romanowska) i Borys (Jakub Wieczorek) znajdą się w centrum poważnej afery. Małżeństwo Grzelaków stanie przed obliczem policji oraz kontrolerów sanepidu, gdy jeden z ich stałych klientów trafi do szpitala z silnym zatruciem. Borys nieprzemyślanie sprzeda panu Bogumiłowi nieprzebadane suszone grzyby, w których znajdą się trujące lisówki. Stan poszkodowanego seniora szybko się nie poprawi, a nad właścicielami sklepu zawiśnie widmo procesu karnego i powrotu za kratki.

W 3382. epizodzie popularnej produkcji nad rodziną Grzelaków ponownie zgromadzą się mroczne chmury. Główną przyczyną problemów okaże się fatalny w skutkach plan wprowadzenia do asortymentu sklepu suszonych grzybów. Borys wykaże się skrajną nieodpowiedzialnością i dokona transakcji na długo przed tym, zanim Aldona zdobędzie wymagane przez sanepid certyfikaty jakości. Tuż przed Bożym Narodzeniem w ich punkcie handlowym pojawi się stały bywalec, pan Bogumił. Klient dowie się o nowym towarze i usilnie zacznie prosić właściciela o sprzedaż wyczekiwanej nowości.

Mężczyzna ostatecznie ulegnie presji ze strony znajomego kupca i wyda mu produkt bez jakiejkolwiek wcześniejszej ekspertyzy. Ten pośpiech doprowadzi do prawdziwego dramatu, ponieważ w zakupionej przez klienta partii znajdą się niebezpieczne dla zdrowia lisówki. Poszkodowany senior z ciężkimi objawami zatrucia pokarmowego wyląduje na szpitalnym oddziale ratunkowym. Aldona i Borys będą musieli zmierzyć się z tragicznymi konsekwencjami swojej brawurowej decyzji już w 3382. odcinku telewizyjnego hitu.

Niedługo po niefortunnej transakcji w biznesie Grzelaków zjawią się mundurowi w towarzystwie inspektorów sanitarnych. Funkcjonariusze przeprowadzą szczegółowe przesłuchanie właścicieli, natomiast urzędnicy skrupulatnie zbadają całe zaplecze placówki. Służby szybko połączą kropki i ustalą, że pan Bogumił nabył szkodliwe grzyby właśnie w tym konkretnym miejscu. Zszokowani bohaterowie sprawdzą pozostały towar dopiero po wizycie urzędników i natychmiast wpadną w ogromną panikę.

Ich obawy okażą się w pełni uzasadnione, gdyż hospitalizowany mężczyzna nie opuści szybko medycznej placówki. W 3384. odsłonie serialu wyjdzie na jaw, że pacjent wymaga znacznie dłuższego leczenia, a jego organizm nadal nie radzi sobie ze skutkami spożycia trujących grzybów. Aldona osobiście uda się do szpitala na spotkanie z seniorem i na własne oczy zobaczy jego fatalny stan. Małżonkowie zaczną realnie obawiać się nadchodzącej rozprawy sądowej.

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że kartoteki obojga małżonków w 3384. odcinku nie będą krystalicznie czyste. Warto przypomnieć, że Borys w przeszłości odbywał już wyrok pozbawienia wolności, a jego żona również zmagała się z poważnymi kłopotami prawnymi. Kobieta miała wcześniej problemy z powodu marihuany podrzuconej przez znajomych oraz nielegalnych upraw założonych w ich szklarni przez kolegów Aleksa. Choć wówczas wcale nie zawiniła, w systemie sprawiedliwości pozostał trwały ślad.

Śledczy badający sprawę zatrucia nie będą jednak zwracać uwagi na dawne zrządzenia losu i skupią się wyłącznie na twardych dowodach z teraźniejszości. Właściciele sklepu znajdą się w potrzasku, z którego niezwykle ciężko będzie im się wydostać obronną ręką. Dalsze losy Grzelaków zależą teraz w dużej mierze od zeznań samego pana Bogumiła i decyzji prokuratury. Odpowiedź na pytanie o ewentualną odsiadkę poznamy w nadchodzących epizodach telewizyjnego hitu.

