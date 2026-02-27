Wichrowe wzgórze, odcinek 373: Radość Merve i Cemila zmącona tragedią. Jak poradzą sobie z bolesną diagnozą?

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-02-27 12:31

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial o Zeynep i Halilu, pochodzących z różnych światów. W odcinku 373, który TVP1 wyemituje 6 marca, emocje sięgają zenitu – miłość, nienawiść i zemsta splatają się w kolejnym kluczowym momencie ich historii, wciągając widzów w dramatyczne losy bohaterów.

W poprzednim odcinku (372) Halil z ciężarną Zeynep wrócili do domu po trzymiesięcznym pobycie we Francji, a perfumy stworzone przez Zeynep miały trafić do sprzedaży w Turcji. Merve wyznała siostrze, że jest zakochana w Cemilu, a Halil przekonał Tülay, by zgodziła się na małżeństwo najmłodszej córki. Rodzina rozpoczęła przygotowania do zaręczyn, a Halil i Zeynep wybrali imię dla syna.

„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 373

Merve i Cemil cieszą się z akceptacji rodziny. Gulhan i Tekin dowiadują się, że nie mogą mieć dzieci. Rodzina spotyka się na tradycyjnych zaręczynach Merve i Cemila. Zumrut udziela młodym błogosławieństwa, dochodzi do symbolicznego przecięcia wstążki oraz wymiany obrączek. Zeynep postanawia, że ich syn Ömer otrzyma także imię Ihsan, po ojcu Halila.

"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejny, 373. odcinek zostanie wyemitowany w piątek 6 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.

W serialu występują:

  • Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)
  • Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)
  • Enes Özdemir (jako Yusuf)
  • İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)
  • Selma Kutluğ (jako Zümrüt)
  • Dilek Aba (jako Songül)
  • Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)
  • Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)
  • İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)
  • Adem Bal (jako Cemil)
  • Hilal Kuvvet (jako Canan)
  • Ezgi Dalgıç (jako Asu)
  • Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)
  • Furkan Bozkurt (jako Tekin)
  • Serdar Yusuf Şen (jako Eren)
  • Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)
  • Gülşah Susam (jako Şehnaz)
  • Arda Şanlı (jako Hakan)
  • Ecem Yüceşakar (jako Feriha)
