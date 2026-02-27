W poprzednim odcinku (372) Halil z ciężarną Zeynep wrócili do domu po trzymiesięcznym pobycie we Francji, a perfumy stworzone przez Zeynep miały trafić do sprzedaży w Turcji. Merve wyznała siostrze, że jest zakochana w Cemilu, a Halil przekonał Tülay, by zgodziła się na małżeństwo najmłodszej córki. Rodzina rozpoczęła przygotowania do zaręczyn, a Halil i Zeynep wybrali imię dla syna.

„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 373

Merve i Cemil cieszą się z akceptacji rodziny. Gulhan i Tekin dowiadują się, że nie mogą mieć dzieci. Rodzina spotyka się na tradycyjnych zaręczynach Merve i Cemila. Zumrut udziela młodym błogosławieństwa, dochodzi do symbolicznego przecięcia wstążki oraz wymiany obrączek. Zeynep postanawia, że ich syn Ömer otrzyma także imię Ihsan, po ojcu Halila.

"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejny, 373. odcinek zostanie wyemitowany w piątek 6 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.

W serialu występują:

Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)

Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)

Enes Özdemir (jako Yusuf)

İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)

Selma Kutluğ (jako Zümrüt)

Dilek Aba (jako Songül)

Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)

Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)

İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)

Adem Bal (jako Cemil)

Hilal Kuvvet (jako Canan)

Ezgi Dalgıç (jako Asu)

Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)

Furkan Bozkurt (jako Tekin)

Serdar Yusuf Şen (jako Eren)

Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)

Gülşah Susam (jako Şehnaz)

Arda Şanlı (jako Hakan)

Ecem Yüceşakar (jako Feriha)