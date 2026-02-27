Pierwsza miłość: Fryderyk pozna prawdę o dziecku Emilki. To nie on jest ojcem i nieźle się z tego ucieszy

Emilka pewna ojcostwa Mateusza w 4173. odcinku „Pierwszej miłości”

Dramatyczne sceny widzowie zobaczą w piątek, 12 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Emilka nie będzie miała żadnych złudzeń co do tego, czyje dziecko nosi pod sercem. Będzie przekonana, że ojcem jest Mateusz Stik, niebezpieczny psychopata, który wcześniej ją uprowadził i więził w jaskini, zmuszając do odgrywania ról w jego chorej wizji rodziny. Szukając potwierdzenia i medycznego wsparcia, zdruzgotana kobieta uda się na badania w towarzystwie Marty. Dla bohaterki ta ciąża to kolejny potężny cios, spadający na nią w momencie, gdy dopiero próbowała psychicznie stanąć na nogi po niedawnej traumie.

Śmiałek konfrontuje Fryderyka z testem ciążowym

Sekret wyjdzie na jaw, gdy Śmiałek przypadkowo natrafi na pozytywny test ciążowy córki. Senior, widząc tylko jedno logiczne wytłumaczenie, z góry założy, że sprawcą całego zamieszania jest obecny partner Emilki. Bez chwili wahania przyprze biznesmena do muru, nieświadomie informując go o całej sytuacji jako pierwszy. Wiadomość ta wstrząśnie Fryderykiem, zwłaszcza że jego relacja z Emilką od pewnego czasu nie układała się najlepiej. Mężczyzna po dramatycznych przejściach z Mateuszem zacznie wręcz dystansować się od ukochanej. Wizja tacierzyństwa w tak skomplikowanych i chłodnych emocjonalnie warunkach wywoła u niego olbrzymi stres.

Zaskakująca ulga Fryderyka w „Pierwszej miłości”

W 4174. odcinku produkcji Polsatu kwestia ciąży początkowo przerośnie biznesmena, który będzie bił się z myślami i wizją nagłej odpowiedzialności. Atmosfera stanie się tak gęsta, że Emilka w końcu wybuchnie i wykrzyczy mu prawdę: to nie on jest ojcem dziecka. To wyznanie diametralnie zmieni nastawienie Fryderyka. Mężczyzna, maskując ogromną ulgę, zacznie zasypywać partnerkę kwiatami i składać deklaracje miłości. Pozornie stanie się oparciem, gotowym trwać przy niej mimo koszmarnej przeszłości. Emilka może jednak odczuć, że jego nagła czułość wynika głównie z faktu, iż biologicznie problem go nie dotyczy, co stanie się dla niej kolejnym gorzkim wnioskiem.