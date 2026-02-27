Pierwsza miłość: Fryderyk pozna prawdę o dziecku Emilki. To nie on jest ojcem i nieźle się z tego ucieszy

Małgorzata Pala
2026-02-27 12:25

W 4173. odcinku serialu „Pierwsza miłość” na Fryderyka spadnie wieść o błogosławionym stanie Emilki. Informacja wyjdzie na jaw w stresujących okolicznościach, gdy Śmiałek znajdzie test ciążowy i zażąda wyjaśnień. Prawdziwy zwrot akcji nastąpi jednak później, gdy kobieta wyzna, kto jest biologicznym ojcem. Fryderyk zareaguje ogromną ulgą, co może być dla przyszłej matki bolesnym sygnałem dotyczącym ich wspólnej przyszłości.

Emilka pewna ojcostwa Mateusza w 4173. odcinku „Pierwszej miłości”

Dramatyczne sceny widzowie zobaczą w piątek, 12 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Emilka nie będzie miała żadnych złudzeń co do tego, czyje dziecko nosi pod sercem. Będzie przekonana, że ojcem jest Mateusz Stik, niebezpieczny psychopata, który wcześniej ją uprowadził i więził w jaskini, zmuszając do odgrywania ról w jego chorej wizji rodziny. Szukając potwierdzenia i medycznego wsparcia, zdruzgotana kobieta uda się na badania w towarzystwie Marty. Dla bohaterki ta ciąża to kolejny potężny cios, spadający na nią w momencie, gdy dopiero próbowała psychicznie stanąć na nogi po niedawnej traumie.

Śmiałek konfrontuje Fryderyka z testem ciążowym

Sekret wyjdzie na jaw, gdy Śmiałek przypadkowo natrafi na pozytywny test ciążowy córki. Senior, widząc tylko jedno logiczne wytłumaczenie, z góry założy, że sprawcą całego zamieszania jest obecny partner Emilki. Bez chwili wahania przyprze biznesmena do muru, nieświadomie informując go o całej sytuacji jako pierwszy. Wiadomość ta wstrząśnie Fryderykiem, zwłaszcza że jego relacja z Emilką od pewnego czasu nie układała się najlepiej. Mężczyzna po dramatycznych przejściach z Mateuszem zacznie wręcz dystansować się od ukochanej. Wizja tacierzyństwa w tak skomplikowanych i chłodnych emocjonalnie warunkach wywoła u niego olbrzymi stres.

Zaskakująca ulga Fryderyka w „Pierwszej miłości”

W 4174. odcinku produkcji Polsatu kwestia ciąży początkowo przerośnie biznesmena, który będzie bił się z myślami i wizją nagłej odpowiedzialności. Atmosfera stanie się tak gęsta, że Emilka w końcu wybuchnie i wykrzyczy mu prawdę: to nie on jest ojcem dziecka. To wyznanie diametralnie zmieni nastawienie Fryderyka. Mężczyzna, maskując ogromną ulgę, zacznie zasypywać partnerkę kwiatami i składać deklaracje miłości. Pozornie stanie się oparciem, gotowym trwać przy niej mimo koszmarnej przeszłości. Emilka może jednak odczuć, że jego nagła czułość wynika głównie z faktu, iż biologicznie problem go nie dotyczy, co stanie się dla niej kolejnym gorzkim wnioskiem.

