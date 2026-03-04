Spis treści
W poprzednim odcinku (371) Tulay i Gulhan próbowały odgadnąć płeć dziecka Zeynep, a Selma otrzymała zapłatę za projekty biżuterii. Kumru ogłosiła zaręczyny z Umutem, a Eren kupił dom na kredyt. Gulhan i Tekin postanowili ponownie spróbować leczenia, by spełnić marzenie o własnym dziecku.
„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 372
Halil i ciężarna Zeynep wracają do domu po trzymiesięcznym pobycie we Francji, gdzie kobieta dopracowywała swoją linię perfum, które wkrótce mają trafić do sprzedaży w Turcji. Po powrocie rodzina żyje dwiema ważnymi sprawami: oczekiwaniem na narodziny dziecka oraz przygotowaniami do zaręczyn Merve i Cemila. Merve wyznaje siostrze, że jest zakochana, a Halil przekonuje Tülay, by zgodziła się na małżeństwo najmłodszej córki, dzięki czemu uroczystość może odbyć się bez przeszkód.
Znając już płeć dziecka, Halil i Zeynep postanawiają w wyjątkowy sposób wybrać imię dla syna, losując je spośród zapisanych propozycji. Halil, chcąc spełnić skryte marzenie żony o nadaniu dziecku imienia po jej zmarłym ojcu, podmienia karteczki, by wylosowane zostało imię Ömer, co przynosi Zeynep ogromne wzruszenie i radość. Wieczorem odbywają się oficjalne zaręczyny Merve i Cemila, zwieńczone symbolicznym przecięciem czerwonej wstążki przez Halila. Po uroczystości Zeynep wyznaje mężowi, że postanowiła rozszerzyć imię syna do Ihsan Ömer, by uczcić także jego ojca, czym głęboko go porusza i umacnia ich rodzinne więzi.
"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejny, 372. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek 5 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
ZOBACZ RÓWNIEŻ: Cemre Arda gra Zeynep w serialu "Wichrowe wzgórze". Piękna aktorka dostała rolę przypadkiem!
"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada
„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.
W serialu występują:
- Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)
- Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)
- Enes Özdemir (jako Yusuf)
- İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)
- Selma Kutluğ (jako Zümrüt)
- Dilek Aba (jako Songül)
- Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)
- Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)
- İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)
- Adem Bal (jako Cemil)
- Hilal Kuvvet (jako Canan)
- Ezgi Dalgıç (jako Asu)
- Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)
- Furkan Bozkurt (jako Tekin)
- Serdar Yusuf Şen (jako Eren)
- Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)
- Gülşah Susam (jako Şehnaz)
- Arda Şanlı (jako Hakan)
- Ecem Yüceşakar (jako Feriha)