W poprzednim odcinku (371) Tulay i Gulhan próbowały odgadnąć płeć dziecka Zeynep, a Selma otrzymała zapłatę za projekty biżuterii. Kumru ogłosiła zaręczyny z Umutem, a Eren kupił dom na kredyt. Gulhan i Tekin postanowili ponownie spróbować leczenia, by spełnić marzenie o własnym dziecku.

„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 372

Halil i ciężarna Zeynep wracają do domu po trzymiesięcznym pobycie we Francji, gdzie kobieta dopracowywała swoją linię perfum, które wkrótce mają trafić do sprzedaży w Turcji. Po powrocie rodzina żyje dwiema ważnymi sprawami: oczekiwaniem na narodziny dziecka oraz przygotowaniami do zaręczyn Merve i Cemila. Merve wyznaje siostrze, że jest zakochana, a Halil przekonuje Tülay, by zgodziła się na małżeństwo najmłodszej córki, dzięki czemu uroczystość może odbyć się bez przeszkód.

Znając już płeć dziecka, Halil i Zeynep postanawiają w wyjątkowy sposób wybrać imię dla syna, losując je spośród zapisanych propozycji. Halil, chcąc spełnić skryte marzenie żony o nadaniu dziecku imienia po jej zmarłym ojcu, podmienia karteczki, by wylosowane zostało imię Ömer, co przynosi Zeynep ogromne wzruszenie i radość. Wieczorem odbywają się oficjalne zaręczyny Merve i Cemila, zwieńczone symbolicznym przecięciem czerwonej wstążki przez Halila. Po uroczystości Zeynep wyznaje mężowi, że postanowiła rozszerzyć imię syna do Ihsan Ömer, by uczcić także jego ojca, czym głęboko go porusza i umacnia ich rodzinne więzi.

"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejny, 372. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek 5 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.

W serialu występują:

Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)

Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)

Enes Özdemir (jako Yusuf)

İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)

Selma Kutluğ (jako Zümrüt)

Dilek Aba (jako Songül)

Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)

Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)

İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)

Adem Bal (jako Cemil)

Hilal Kuvvet (jako Canan)

Ezgi Dalgıç (jako Asu)

Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)

Furkan Bozkurt (jako Tekin)

Serdar Yusuf Şen (jako Eren)

Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)

Gülşah Susam (jako Şehnaz)

Arda Şanlı (jako Hakan)

Ecem Yüceşakar (jako Feriha)

