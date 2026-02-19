W poprzednim odcinku (361) Zeynep poprosiła Hakana, by potajemnie sprawdził szczerość Gozde. Halil szykował się do wyjazdu do Stanów. Zeynep przeszukała telefon Gozde, doszło do szarpaniny, a Gozde uciekła z farmy. Songul zgodziła się jej pomóc tylko ze względu na naszyjnik.

„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 362

Songul i Gozde ukrywają się razem i planują zwabić Zeynep do lasu, żeby się jej wreszcie pozbyć. Selma i Eren wyjaśniają sobie powody ukrywania prawdy o zwolnieniu Erena i wspólnie decydują, że przyjmą ofertę pracy w Australii. Zeynep dostaje wiadomości od Gozde w sprawie naszyjnika. Tulay potwierdza, że to jej zaginiony naszyjnik i Zeynep idzie na spotkanie. Eren dowiaduje się od Halila, że wcale nie został zwolniony. Halil odkrywa, że Zeynep wyszła sama z domu i że to pułapka Songul.

"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejny, 362. odcinek zostanie wyemitowany we czwartek 19 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.

W serialu występują:

Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)

Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)

Enes Özdemir (jako Yusuf)

İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)

Selma Kutluğ (jako Zümrüt)

Dilek Aba (jako Songül)

Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)

Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)

İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)

Adem Bal (jako Cemil)

Hilal Kuvvet (jako Canan)

Ezgi Dalgıç (jako Asu)

Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)

Furkan Bozkurt (jako Tekin)

Serdar Yusuf Şen (jako Eren)

Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)

Gülşah Susam (jako Şehnaz)

Arda Şanlı (jako Hakan)

Ecem Yüceşakar (jako Feriha)

