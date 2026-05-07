"Uroczysko": streszczenie odcinka 252

Ostatnie wydarzenia w serialu "Uroczysko" udowodniły, że spokój bywa tu wyjątkowo kruchy, a mroczne sekrety osiedla szybko wyszły na jaw. Po znalezieniu ciała skatowanego Mikiego, Marcin oraz Alex musieli wykorzystać całą swoją wiedzę o realiach blokowiska, aby namierzyć sprawcę tej brutalnej zbrodni. Bardzo pomocny okazał się pewien emeryt doskonale zorientowany w lokalnych układach, który dostarczył śledczym naprawdę cennych informacji. Równolegle Olszewska i Filip wyruszyli w góry, gdzie próbowali odnaleźć ślady tajemniczego schroniska ukrytego w Beskidzie Żywieckim. Sytuacja stała się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy w warsztacie samochodowym śmierć poniósł Foksiu, będący bliskim kolegą zamordowanego wcześniej chłopaka. Po tak wstrząsającej serii zgonów warto zapytać, co przyniosą waszym ulubionym bohaterom najbliższe godziny.

"Uroczysko" odc. 252 - streszczenie

Bolus natrafia na zwłoki swojego kolegi, co skutkuje jego błyskawicznym zatrzymaniem przez policję. Przeprowadzona przez Artura sekcja zwłok wykazuje, że przyczyną zgonu był dotkliwy uraz głowy ofiary. Śledczy mają jednak problem z zebraniem dowodów, ponieważ przy podejrzanym nie znaleziono śladów DNA zamordowanego mężczyzny. Zmusza to funkcjonariuszy do poszukiwania zupełnie nowych tropów, w czym pomóc ma specjalista zajmujący się nowoczesnymi technologiami. W tym samym czasie Maria nakłania pewnego pisarza do odbycia dość nietypowej podróży. Z kolei Filip wraz z Olszewską docierają do miejsca zwanego "Końcem Świata", gdzie w piwnicy natykają się na coś, co budzi ogromny niepokój.

"Uroczysko" odc. 252 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy zagadek kryminalnych z pewnością z niecierpliwością wyczekują momentu, w którym dowiedzą się, jak potoczą się dalsze losy bohaterów zamieszanych w sprawę Bolusa. Przygotowane przez twórców zwroty akcji sprawią, że wieczór przed telewizorem upłynie pod znakiem dużego napięcia. Warto wcześniej zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z życia mieszkańców tej turystycznej miejscowości. Nowe przygody policjantów można śledzić regularnie na antenie popularnej stacji telewizyjnej. Premierowa emisja 252. odcinka serialu "Uroczysko" odbędzie się 14 maja 2026 roku o godzinie 20:00 na kanale TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to produkcja, która zabiera nas do pozornie sielankowej miejscowości, gdzie pod warstwą spokoju kryją się mroczne tajemnice i trudne do rozwiązania sprawy. Głównymi postaciami są Agata i Filip, czyli duet policjantów o skrajnie różnych osobowościach, którzy mimo wszystko potrafią świetnie współpracować. Każdy kolejny wątek kryminalny rozpisany jest na dwa odcinki, co pozwala na dokładne przyjrzenie się wszystkim poszlakom. Poza pracą na komendzie śledzimy też prywatne perypetie bohaterów, które często przeplatają się z ich zawodowymi obowiązkami. W serialu występują:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)