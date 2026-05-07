"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1424

Wrocławscy funkcjonariusze nie narzekali ostatnio na nudę, a serial "Policjantki i Policjanci" zaprezentował sprawę, która mogła trafić na pierwsze strony kolorowych tabloidów. Lena i Bartosz podjęli interwencję u influencerki Niny, która zgłosiła kradzież drogocennego naszyjnika. Szybko okazało się, że poszkodowana była świeżo po rozwodzie i toczyła zacięty spór majątkowy ze swoim byłym partnerem. Podejrzenia policjantów padły właśnie na eksmęża, ponieważ zdjęcia wykonane przez paparazzo potwierdziły obecność jego samochodu w pobliżu miejsca zdarzenia. Poza trudnym dochodzeniem Bartek dowiedział się również o urodzinach Adasia, malca mieszkającego w domu dziecka. Sprawdźmy zatem, co przygotowali scenarzyści w kolejnym odcinku.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1424 - streszczenie

Marek i Daria otrzymują wezwanie do interwencji w sprawie nieprzytomnej kobiety, która padła ofiarą ataku z użyciem gazu. Na miejscu funkcjonariusze orientują się, że poszkodowaną jest Marzena Grabska, znana dziennikarka śledcza. Wstępne oględziny wskazują na to, że zdarzenie nie miało charakteru rabunkowego, co kieruje podejrzenia na motywy osobiste lub zawodowe. W trakcie zabezpieczania terenu Włodarczyk zauważa uciekającego mężczyznę i podejmuje próbę wyjaśnienia jego obecności w tym miejscu. Z rozmowy z redaktor naczelną wynika, że reporterka pracowała ostatnio nad bardzo kontrowersyjnym tematem i otrzymywała w związku z tym liczne groźby. Podczas gdy patrol sprawdza krąg osób, którym Grabska mogła się narazić, Korwicki zaczyna poważnie obawiać się o to, jak potoczy się jego dalsza kariera w komendzie.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1424 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów z niecierpliwością czeka na kolejne dni tygodnia, aby poznać finał spraw prowadzonych przez wrocławskich funkcjonariuszy. Serial ten od lat utrzymuje stałe miejsce w ramówce, przyciągając przed ekrany osoby ciekawe policyjnej pracy. Losy Marka, Darii i pozostałych członków komendy można śledzić w każdy wieczór od poniedziałku do piątku. Najnowszy, 1424. odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" zostanie wyemitowany 14 maja 2026 o godzinie 19:00 na kanale TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

Ten serial to hitowa produkcja obyczajowa, która od lat pokazuje nam, jak wygląda służba wrocławskich patroli z bardzo bliskiej perspektywy. Scenarzyści dbają o to, by obok poważnych spraw kryminalnych nie zabrakło wątków osobistych, dzięki czemu bohaterowie stają się nam niezwykle bliscy. Oglądając kolejne odcinki, widzimy nie tylko interwencje na ulicach miasta, ale też prywatne dylematy i trudne życiowe wybory mundurowych. To właśnie to połączenie sensacji z ludzkimi historiami sprawia, że serial wciąż cieszy się ogromną sympatią. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwał)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)