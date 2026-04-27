"Uroczysko": streszczenie odcinka 245

Ostatnie wydarzenia w serialu "Uroczysko" udowodniły, że pozorna sielanka w tej miejscowości to tylko przykrywka dla wyjątkowo mrocznych tajemnic. Wszystko zaczęło się od niepokojącej adnotacji o szronie na płucach zmarłej Marty, która nie dawała spokoju Arturowi i pchnęła go do dalszych poszukiwań. Kiedy patolog zbadał ciało dwudziestoośmioletniego Norberta Polaka, szybko wyszło na jaw, że obie te sprawy są ze sobą powiązane. Choć sekcje zwłok wskazały na uduszenie, brak śladów napastnika stanowił dla policjantów ogromną zagadkę, dopóki komisarz nie odkrył skrytki z wycofanym z rynku specyfikiem. Finałowe minuty ostatniego odcinka przyniosły gwałtowny zwrot akcji, bo Olszewska i Ziomecki zostali niespodziewanie napadnięci w trakcie pełnienia swoich obowiązków. Zobaczmy zatem, co przyniosą następne chwile spędzone w tym pełnym napięcia miasteczku.

"Uroczysko" odc. 245 - streszczenie

Kacper Piotrowski to mężczyzna, który ma za sobą bogatą przeszłość matrymonialną i obecnie układa sobie życie z trzecią, znacznie młodszą żoną. Spokój jego rodziny zostaje jednak brutalnie przerwany przez nagłą śmierć jedenastoletniego syna. Funkcjonariusze pracujący w Uroczysku rozpoczynają dochodzenie w sprawie tego zdarzenia, które wstępnie zostało zakwalifikowane jako nieszczęśliwy wypadek. Podczas oględzin Filip dostrzega jednak zagadkową plamę o nietypowym zapachu, co rzuca nowe światło na całą sytuację. Wewnątrz rodziny zmarłego chłopca dochodzi do licznych spięć, a wzajemne oskarżenia sprawiają, że policjanci zaczynają podejrzewać, że każdy z domowników ma coś do ukrycia. W międzyczasie Marcina odwiedza córka, co wprowadza dodatkowy wątek w życie prywatne funkcjonariuszy pracujących nad sprawą.

"Uroczysko" odc. 245 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowe odcinki tego kryminalnego hitu pojawiają się regularnie na ekranach telewizorów, przyciągając przed nie wielu miłośników zagadek rozwiązywanych przez Agatę i Filipa. Aby nie przegapić najnowszych postępów w śledztwie prowadzonym przez lokalnych policjantów, warto zapisać sobie datę nadchodzącej emisji w kalendarzu. Historia związana z tragicznym zdarzeniem w rodzinie Piotrowskich zostanie pokazana już niebawem. Odcinek numer 245 zostanie wyemitowany 4 maja 2026 roku na kanale TV4 o godzinie 20:00.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to produkcja, która pokazuje, że pod powierzchnią sielankowego krajobrazu turystycznej miejscowości mogą kryć się mroczne sekrety. Głównymi postaciami są Agata i Filip, para policjantów o skrajnie różnych temperamentach, którzy mimo różnic potrafią stworzyć zgrany zespół śledczy. Serial oferuje ciekawe połączenie wątków kryminalnych z osobistymi perypetiami pracowników komendy i mieszkańców miasteczka. Fabuła jest konstruowana w taki sposób, że poszczególne zagadki zazwyczaj zamykają się w obrębie dwóch odcinków. W serialu występują:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)