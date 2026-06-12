Hitowa produkcja TVP2 miała blisko trzymiesięczną przerwę w emisji, ale premierowe epizody zobaczymy tradycyjnie już na początku września po zakończeniu przerwy wakacyjnej. Oczekujący na kontynuację fani muszą wykazać się odrobiną cierpliwości, podczas gdy ekipa filmowa intensywnie realizuje materiał do najnowszej odsłony telenoweli. Oficjalne profile społecznościowe formatu regularnie podsycają ciekawość, publikując zakulisowe informacje o scenariuszu. Największą sensację wzbudziła ostatnio fotografia popularnej aktorki z serialu "Morfeusz", która niespodziewanie zameldowała się na planie zdjęciowym.

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Józefina Siwko z serialu "Morfeusz" zagra w "Barwach szczęścia"

Nową twarzą w popularnej telenoweli będzie utalentowana Józefina Siwko. Artystka zdobyła niedawno ogromne uznanie publiczności i recenzentów za sprawą świetnego występu w produkcji "Morfeusz" reżyserowanej przez Macieja Migasa, dostępnej w szerokim katalogu platformy SkyShowtime. Zagrała tam pierwszoplanową rolę Mariki, młodej kobiety pochodzącej z Czarnogóry. Jej bohaterka to początkowo bardzo zagubiona ofiara losu, która zbiegiem okoliczności obserwuje brutalne morderstwo. Ten drastyczny moment całkowicie zmienia jej dotychczasowe życie, wciągając ją bezpośrednio w brutalne środowisko zorganizowanej przestępczości i mrocznych klubów nocnych.

Zmiana ciężkiego, kryminalnego klimatu na lżejszą codzienność obyczajówki to dla samej artystki bardzo intrygujące wyzwanie, a dla sympatyków formatu doskonała wiadomość. Na instagramowym profilu serialu opublikowano właśnie pierwsze ujęcie z jej udziałem.

Kim jest Józefina Siwko?

Przyszła gwiazda telenoweli to bardzo intrygująca artystka, która może pochwalić się zagranicznymi dyplomami oraz różnorodnym dorobkiem. Urodzona 17 lipca 1993 roku aktorka dorastała w Polsce, jednak ogromna pasja do kina bardzo szybko skierowała jej karierę na tory międzynarodowe. W 2014 roku podjęła niezwykle ważną decyzję o przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych. Amerykański sen spełniała studiując aktorstwo w prestiżowej New York Film Academy, gdzie doskonaliła swój rzemieślniczy warsztat pod uważnym okiem najlepszych tamtejszych wykładowców.

W minionych latach artystka regularnie angażowała się w realizację znanych projektów na dużym i małym ekranie. Kinomani znają ją między innymi ze świetnie ocenianego kryminału "Klangor", formatu "Papiery na szczęście" oraz kinowego przeboju Władysława Pasikowskiego zatytułowanego "Psy 3. W imię zasad". Nawet grając postacie drugoplanowe, aktorka zawsze pokazywała niezwykłą swobodę przed obiektywem, tworząc wielowymiarowe i niezwykle przyciągające uwagę portrety psychologiczne swoich bohaterek.

Umiejętności wypracowane za oceanem oraz doskonałe recenzje występu w "Morfeuszu" zwiastują, że fabuła nabierze ogromnego tempa. Publiczność Dwójki zobaczy pierwsze efekty tej współpracy na własne oczy już we wrześniu 2026 roku.

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Nowe twarze i powroty w "Barwach szczęścia"

Najbliższe miesiące oznaczają spore roszady na ekranie, ponieważ twórcy przygotowali całą serię zaskoczeń. Obsadę zasili wkrótce Gamou Fall, odgrywający kuriera Michała. Scenarzyści połączą jego perypetie z życiem prawniczki Natalii (w tej roli Maria Dejmek), która nieustannie opłakuje stratę ukochanego Stefaniaka. Kolejnym nabytkiem produkcyjnym jest Kinga Dąbrowska. Obecność artystki zauważano w okolicach kamer dużo wcześniej, ale oficjalne potwierdzenie angażu pojawiło się dopiero na jej prywatnym profilu na Instagramie.

Największym szokiem dla oglądających okaże się powrót Sergiusza po równej trzyletniej przerwie! Kolega Justina był widziany ostatnio w 2872. epizodzie pokazanym w 2023 roku. Widzowie pamiętają go z bohaterskiego czynu, gdy uchronił Skotnickiego przed zakażeniem wirusem HIV przez Marikę (Wiktoria Karbownik). Mężczyzna skutecznie pomógł organom ścigania w jej zatrzymaniu, choć sam ucierpiał z jej rąk. Po wakacyjnej przerwie mężczyzna zaskoczy całkowitą metamorfozą. Zadanie zagrania tej postaci znów powierzono Mateuszowi Burdachowi. Sympatycy telenoweli z trudem go zidentyfikują, gdyż dotychczasowy blondyn ogolił się całkowicie na łyso, zyskując zupełnie nowy styl.