Żużlowe ME we Włoszech. Kto wywalczy awans?

Polscy zawodnicy przed szansą na awans

W sobotni wieczór na torze w Lonigo odbędzie się decydujący turniej challenge. Impreza mająca na celu wyłonienie ostatecznych uczestników mistrzostw Europy rozpocznie się punktualnie o godzinie 19. Szansę na wywalczenie przepustki do elitarnego cyklu ma czterech polskich żużlowców. Na włoskim owalu swoje umiejętności zaprezentują Maciej Janowski oraz Paweł Przedpełski. Do walki o czołowe lokaty przystąpią również bracia Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki.

Zasady kwalifikacji do tegorocznych mistrzostw kontynentu są bardzo klarowne dla wszystkich uczestników. Awans do cyklu wywalczy ostatecznie sześciu najwyżej sklasyfikowanych żużlowców sobotnich zawodów we Włoszech. Pozostali zawodnicy będą musieli obejść się smakiem i poszukać swoich szans w kolejnych sezonach. Wyniki z włoskiego Lonigo uzupełnią ostateczną stawkę pretendentów do zdobycia złotego medalu. Zmagania te zapowiadają się zatem niezwykle emocjonująco dla zgromadzonych na stadionie kibiców.

Jak wygląda terminarz tegorocznych mistrzostw?

Pewne miejsce w rywalizacji o tytuł najlepszego zawodnika Starego Kontynentu ma już dwóch naszych reprezentantów. Prawo regularnego startu posiada triumfator cyklu z 2025 roku Patryk Dudek. Obok niego na europejskich torach zobaczymy również Kacpra Worynę, który zajął czwarte miejsce w poprzedniej edycji. Ci dwaj doświadczeni Polacy mogą w spokoju przygotowywać się do zbliżających się zawodów. Czekają oni teraz jedynie na ostateczne rozstrzygnięcia wspomnianych włoskich kwalifikacji.

Właściwy cykl wyłaniający mistrza Europy będzie się składał łącznie z czterech oficjalnych turniejów. Inauguracja głównych zmagań odbędzie się 18 lipca w polskiej Zielonej Górze. Następnie żużlowcy przeniosą się do niemieckiego Guestrow, gdzie powalczą o punkty 5 września. Trzecia zaplanowana runda odbędzie się 19 września w Rzeszowie, a finałowe zawody zostaną rozegrane 2 października w czeskich Pardubicach. Powyższy harmonogram gwarantuje kibicom kilka miesięcy intensywnej rywalizacji na bardzo wysokim poziomie sportowym.