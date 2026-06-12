Wisła Płock ogłasza zaskakujący transfer. Kiedy nowy zawodnik dołączy do drużyny?

Kiedy Jurica Prsir wzmocni szeregi drużyny

Piłkarze klubu Wisła Płock rozpoczną pierwsze treningi po letniej przerwie 19 czerwca. Szkoleniowiec Mariusz Misiura zaplanował na ten dzień szczegółowe badania wydolnościowe dla całego zespołu. Na tych zajęciach nie pojawi się jednak nowy nabytek drużyny, czyli chorwacki pomocnik Jurica Prsir. Wiadomo już, że zarząd poinformował o podpisaniu kontraktu z 26-letnim zawodnikiem w miniony piątek. Mimo to gracz oficjalnie zmieni barwy klubowe i zostanie piłkarzem polskiej ekipy dopiero 1 września 2026 roku.

Nowy zawodnik pochodzi z Zagrzebia i mierzy dokładnie 180 centymetrów wzrostu. Swoją piłkarską karierę rozpoczynał w młodzieżowych zespołach NK Zagrzeb oraz Dinama Zagrzeb. Następnie trafił do rezerw ekipy Hajduka Split, gdzie ostatecznie nie doczekał się debiutu w pierwszej drużynie. Przez ostatnie lata, od października 2020 roku nieprzerwanie reprezentował barwy zespołu HNK Gorica. Na boiskach chorwackiej ekstraklasy rozegrał w sumie 163 spotkania, w których zdobył szesnaście bramek i zaliczył szesnaście asyst.

Jakie inne transfery przeprowadziła Wisła Płock?

Chorwacki pomocnik ma również na swoim koncie siedemnaście występów i dwa gole zdobyte w Pucharze Chorwacji. W samym tylko ostatnim sezonie na murawie pojawiał się trzydzieści sześć razy, strzelając osiem bramek i notując trzy asysty. Warto dodać, że zawodnik zanotował wcześniej aż czterdzieści dwa występy w młodzieżowych reprezentacjach Chorwacji. Zarząd ogłosił, że nie jest to jednak jedyny ruch kadrowy klubu przed zbliżającym się sezonem. Wcześniej do zespołu dołączył Michał Król, który przeniósł się oficjalnie z drużyny Motoru Lublin.

Klub zdecydował się także na ostateczne wykupienie Diona Gallapeniego z drużyny Widzewa Łódź. Ten 21-letni wahadłowy reprezentacji Kosowa podpisał umowę obowiązującą do 31 maja 2029 roku, która zawiera dodatkową opcję przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Z płockim zespołem pożegnał się natomiast 32-letni pomocnik Dominik Kun, który występował tam przez dwa sezony. Władze klubu potwierdziły, że zakończyło się również wypożyczenie Wiktora Nowaka, który musiał wrócić do Górnika Zabrze. Ponadto z drużyny odeszli definitywnie tacy zawodnicy jak Kevin Custović, Iban Salvador, Dominik Sarapata, Tomas Tavares, Nemanja Mijusković oraz Matchoi Djalo.