Dodaj ten nietypowy składnik do gotowania bobu. Nie straci koloru i zachwyci smakiem

Bób, choć pyszny i zdrowy, często traci swój intensywny kolor i charakterystyczny smak podczas gotowania.

Wiele osób zmaga się z problemem bladych i mdłych ziaren, które nie prezentują się tak apetycznie, jak powinny.

Istnieje prosty, kuchenny trik, który sprawi, że twój bób zawsze będzie zachwycał soczystą zielenią i pełnią smaku. Poznaj ten sekret.

Lato to bez wątpienia sezon na bób. Gdy tylko pojawia się na straganach i w sklepach, chętnie sięgają po niego zarówno miłośnicy zdrowej kuchni, jak i osoby, które cenią proste, sezonowe smaki. Najczęściej jemy go ugotowany z dodatkiem soli i masła, choć świetnie sprawdza się również w sałatkach, pastach czy daniach obiadowych. Jednak każdy miłośnik bobu wie, że jego gotowanie może być nieco problematyczne. Czasami, mimo najszczerszych chęci, z garnka wyjmujemy bób, który stracił swój apetyczny, intensywnie zielony kolor, stając się blady i szarawy. Co więcej, jego delikatny smak może zostać "wypłukany" podczas gotowania, pozostawiając nas z nieco mdłym i mączystymi ziarnami. Na szczęście można temu zapobiec, dodając do gotowania odrobinę popularnego kuchennego specyfiku.

Dodaj do gotowania bobu, a zachowa kolor i smak

Aby bób po ugotowaniu zachował apetyczny, intensywnie zielony kolor oraz swój charakterystyczny smak, warto zastosować prosty kuchenny trik. Wystarczy dodać do gotującej się wody odrobinę sody oczyszczonej - dosłownie szczyptę lub około pół łyżeczki na większy garnek. Dzięki temu ziarna pozostaną bardziej zielone i będą prezentować się znacznie lepiej na talerzu.

Należy jednak pamiętać, by nie przesadzić z ilością sody. Zbyt duża ilość może wpłynąć na strukturę bobu i sprawić, że stanie się zbyt miękki. Odpowiednio niewielka ilość pomoże natomiast wydobyć jego naturalny kolor i sprawi, że letni przysmak będzie wyglądał równie dobrze, jak smakuje.

Jeśli więc w tym sezonie planujesz gotować bób, koniecznie wypróbuj ten prosty sposób. To drobny trik, który może zrobić dużą różnicę i sprawić, że ulubione letnie warzywo będzie jeszcze smaczniejsze i bardziej apetyczne.

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