W poprzednim odcinku (409) Ayala obdarował Margaritę, a Jana drżała ze strachu przed odkryciem jej romansu przez Jimenę. Salvador, zmęczony wieczną krytyką don Romulo, planował odejście z pałacu, podczas gdy Abel bezskutecznie żądał od Jimeny wyznania prawdy. Manuel z kolei zyskał pewność, że przeprowadzka do Madrytu nie naprawi jego relacji z żoną.

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„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 410: Sekretny transport broni

Bezwzględny kapitan Lorenzo oraz nieprzewidywalny pan Cavendish działają w pełnej konspiracji i dopinają na ostatni guzik przygotowania do kolejnego, niezwykle groźnego i nielegalnego transportu broni, który może sprowadzić na posiadłość ogromne kłopoty.

„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 410: Maria unika srogiej kary

W tym samym czasie w pałacu dochodzi do niespodziewanego aktu łaski, kiedy to surowy don Rómulo po długich przemyśleniach oficjalnie rezygnuje z wymierzenia surowej kary krnąbrnej Marii Fernandez za jej wcześniejsze wybryki i ukrywanie znalezionej gotówki.

„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 410: Virtudes i jej problemy psychiczne

Z kolei mądra gospodyni Pía, podczas niezwykle szczerej i intymnej rozmowy z załamaną Virtudes, z wielkim współczuciem odkrywa, że młoda dziewczyna pod żadnym pozorem nie radzi sobie psychicznie z ciężką pracą i ogromną presją panującą w pałacu.

„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 410:Rodzina Lujan pozna tajemnicę Jimeny

Na górze dochodzi do absolutnego przełomu, gdy zdeterminowany doktor Abel Bueno postanawia przestać ulegać szantażom i z pełną stanowczością decyduje się powiedzieć całej zgromadzonej rodzinie Lujan porażającą, ukrywaną przez miesiące prawdę o fałszywej ciąży oraz perfidnych manipulacjach Jimeny.

„La Promesa – pałac tajemnic” odc. 410: Służąca Vera ma szlacheckie pochodzenie?

Jakby tego było mało, czujna Mercedes niespodziewanie zauważa uderzające, wręcz bliźniacze podobieństwo skromnej służącej Very do zaginionej córki niezwykle potężnych i wpływowych książąt de Carril, co rodzi masę nowych pytań o przeszłość dziewczyny.

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„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 410. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)