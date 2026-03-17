"Uroczysko", odcinek 222: Artur dostaje makabryczne zlecenie. Ma pozbyć się ciała Aleksa

Emocje w serialu "Uroczysko" sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył fanom solidnej dawki kryminalnych zagadek i napięcia. Wszystko zaczęło się od niespodziewanej śmierci czterdziestoletniego Patryka, która, choć na pierwszy rzut oka wyglądała na zawał, od razu wzbudziła podejrzenia Filipa co do morderstwa. Śledztwo nabrało tempa, gdy Olek zdecydował się na ryzykowny eksperyment, by zrekonstruować ostatnie godziny życia ofiary, a kluczowe mogły okazać się zeznania tajemniczej Michaliny. Jakby tego było mało, pan Maruda otrzymał niepokojący filmik, a za plecami Aleksa pojawił się złowrogi cień mordercy, podczas gdy Król zmagała się z własnymi problemami. Napięcie rośnie z każdą minutą, a sieć intryg staje się coraz bardziej skomplikowana. Czego zatem możemy spodziewać się po dalszym dochodzeniu?

"Uroczysko" odc. 222 - streszczenie

W najnowszym odcinku Anka decyduje się na konfrontację z trudną przeszłością, składając wizytę rodzicom, których nie widziała od lat. W tym samym czasie w miasteczku dochodzi do wstrząsającego odkrycia: na lokalnej siłowni znaleziono zwłoki właściciela Akademii Odporności. Mężczyzna ma zmiażdżoną krtań, a obok leży zakrwawiona sztanga, co sugeruje brutalną zbrodnię. Śledczy stają przed trudnym zadaniem ustalenia, czy śmierć była wynikiem nieszczęśliwego wypadku, czy też starannie zaplanowanego morderstwa. W toku dochodzenia analizowane są dowody, w tym ślady DNA oraz nagrania z monitoringu, a napięcie sięga zenitu, gdy Artur dostaje makabryczne zlecenie pozbycia się ciała Aleksa.

"Uroczysko" odc. 222 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują rozwiązania nowej zagadki kryminalnej w Uroczysku. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, łącząc osobiste dramaty bohaterów z mrożącą krew w żyłach intrygą. Aby nie przegapić kluczowych wydarzeń i zwrotów akcji, warto zapisać sobie datę premiery w kalendarzu. Najnowszy, 222. odcinek serialu "Uroczysko" zostanie wyemitowany we wtorek, 24 marca 2026 roku, o godzinie 20:00 na antenie TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to serial, który idealnie łączy sielankowy klimat malowniczego miasteczka z mrocznymi tajemnicami kryjącymi się pod jego powierzchnią. Każda nowa sprawa to dla widzów wciągająca podróż w świat zagadek, które rozwiązuje charyzmatyczny, choć niedobrany duet policjantów - Agata i Filip. Oprócz wątków kryminalnych, serial pozwala nam zajrzeć w prywatne życie bohaterów, co sprawia, że łatwo się z nimi zżyć i kibicować im w codziennych zmaganiach. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)