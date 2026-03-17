Poprzedni odcinek serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" z pewnością podniósł ciśnienie niejednemu fanowi, rzucając nowe światło na sprawę, która wydawała się dawno zamknięta. Wszystko zaczęło się od występu Bolesława w programie telewizyjnym poświęconym seryjnemu mordercy, Robertowi Zalewskiemu, którego przed laty pomógł osadzić za kratkami. Gdy wydawało się, że jedyną nierozwiązaną zagadką pozostaje lokalizacja ciała jednej z ofiar, niespodziewany telefon od anonimowego widza w trakcie emisji na żywo zmienił wszystko. Tajemniczy informator zasugerował, że Zalewski został niesłusznie skazany, a jego wskazówka naprowadziła policję na makabryczne znalezisko w okolicach Mostu Ratyńskiego. Odnaleziona świeżo odcięta kobieca dłoń sprawiła, że do śledztwa włączono wszystkich funkcjonariuszy wydziału kryminalnego. Wygląda na to, że stary wróg powrócił w nowej, jeszcze bardziej przerażającej odsłonie, a może to naśladowca postanowił zagrać z policją w chorą grę?

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1001 - streszczenie

W najnowszym odcinku serialu Paulina i Ryszard zajmą się sprawą porwania młodej Ukrainki, Oli. Dziewczyna została uprowadzona z ulicy przez dwóch zamaskowanych mężczyzn, którzy wciągnęli ją do furgonetki. Początkowo podejrzenia skupiają się na motywie finansowym, gdyż ojciec ofiary, Mykoła, zarządza punktem kurierskim obracającym dużymi pieniędzmi. Jednakże uwaga śledczych szybko przenosi się na Andrija Kowalenko, właściciela pojazdu użytego w porwaniu, którego Ola oskarżała o przyczynienie się do śmierci jej matki. Równolegle toczy się inny wątek, w którym Kubis i Kujawińska muszą zapewnić ochronę świadkowi koronnemu Grygielowi, a tajemniczy znak "X" namalowany na murze jego posesji zwiastuje nadchodzące niebezpieczeństwo.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1001 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się, aby zobaczyć, jak potoczą się losy wrocławskich śledczych w najnowszym epizodzie. Nadchodzące śledztwa zapowiadają się niezwykle emocjonująco, a prywatne perypetie bohaterów jak zwykle dodadzą fabule głębi. Widzowie mogą liczyć na kolejną dawkę trzymającej w napięciu akcji i zaskakujących zwrotów. Premierowy odcinek 1001 serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" zostanie wyemitowany we wtorek, 24 marca 2026 roku, o godzinie 20:30 na kanale TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to prawdziwa gratka dla miłośników polskich produkcji kryminalnych. Serial od lat przyciąga przed ekrany, prezentując codzienną pracę i życie grupy policjantów z wydziału dochodzeniowego we Wrocławiu. Pod czujnym okiem inspektora Edwarda Kubisa, jego podwładni rozwiązują najbardziej skomplikowane sprawy, od morderstw po porwania. To produkcja, która doskonale łączy wciągające zagadki kryminalne z wątkami osobistymi bohaterów, tworząc niezwykle angażującą historię. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)