"Uroczysko", odcinek 219: Filip składa nad ciałem Kasi obietnicę, że nie spocznie, dopóki nie znajdzie sprawcy

Działo się w ostatnim odcinku serialu "Uroczysko", gdzie policyjne śledztwo nabrało nieoczekiwanego i mrocznego tempa. Funkcjonariusze badali związek drewnianej biżuterii ze śmiercią ucznia na szkolnej wycieczce, odkrywając, że zwykły koralik stał się narzędziem szantażu. Chociaż wszystko początkowo wskazywało na winę pani profesor, sytuacja dramatycznie się zaostrzyła, gdy znaleziono ciało kolejnego uczestnika wycieczki. Ofiara, Bartosz Tkacz, została wielokrotnie dźgnięta tępym narzędziem, co zmusiło zespół do wyścigu z czasem w celu schwytania mordercy. W tym samym czasie osobistą walkę o przetrwanie toczyła Kasia, która liczyła na pomoc Filipa w uwolnieniu się od swojego oprawcy. Poprzedni epizod pozostawił nas z napięciem sięgającym zenitu, a my z niecierpliwością czekamy na dalszy rozwój wypadków.

"Uroczysko" odc. 219 - streszczenie

Tuż po wprowadzeniu się do wspólnego mieszkania, Milena i Michał stają się świadkami brutalnej zbrodni, co natychmiast uruchamia policyjne śledztwo. Laura błyskawicznie odkrywa kluczowy trop, który może wyjaśnić przyczynę śmierci ofiary. W międzyczasie Anka przesłuchuje parę, a jej uwagę przykuwa nietypowy kolor ust denatki oraz skomplikowane relacje, jakie łączyły ją z otoczeniem. Niespodziewanie, w sprawie pojawia się egzotyczny trop kulinarny – kaczka po pekińsku, która może okazać się ważnym alibi. Filip, poruszony tragedią, składa nad ciałem Kasi obietnicę, że nie spocznie, dopóki nie znajdzie sprawcy, a w tle do akcji wracają Jan i Maria.

"Uroczysko" odc. 219 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielbiciele kryminalnych zagadek w malowniczym Uroczysku już zacierają ręce w oczekiwaniu na premierę najnowszego odcinka. Przed nami kolejna porcja emocji, zwrotów akcji i skomplikowanego śledztwa prowadzonego przez ulubionych bohaterów. Z pewnością warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić nadchodzących wydarzeń. Premierowa emisja 219. odcinka serialu "Uroczysko" odbędzie się w środę, 18 marca 2026, o godzinie 20:00 na antenie stacji TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to serial, który idealnie łączy w sobie klimat małego miasteczka z mrocznymi tajemnicami czającymi się tuż pod powierzchnią pozornego spokoju. W centrum wydarzeń znajduje się niezastąpiony policyjny duet – Agata i Filip, których odmienne charaktery tworzą mieszankę wybuchową, idealną do rozwiązywania najtrudniejszych spraw. Każda zagadka kryminalna, często przywieziona przez niczego nieświadomych turystów, splata się z prywatnym życiem bohaterów z lokalnej komendy. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)