"Uroczysko", odcinek 217: Filip kontynuuje poszukiwania Kasi, co nie umyka uwadze pani prokurator

Ostatni odcinek serialu "Uroczysko" obfitował w dramatyczne zwroty akcji, a śledztwo weszło w decydującą fazę. Filip gorączkowo poszukiwał zaginionej Kasi, a kluczowy trop z monitoringu w górskiej karczmie doprowadził go prosto do Romka. Jednocześnie policjanci badali wątek cyjanku jako potencjalnego narzędzia zbrodni, co postawiło w bardzo trudnym położeniu woźną, panią Krystynę. Równolegle Olek i Anka dokonali własnego odkrycia - znaleziony odcisk buta sportowego skierował ich podejrzenia na Igora, szantażowanego przez trenera kapitana drużyny. Dochodzenie nabrało jeszcze większego tempa, gdy na jaw wyszły starania o ukrycie śladów po głośnej imprezie w Poznaniu. Co jeszcze kryje się za tą skomplikowaną sprawą?

"Uroczysko" odc. 217 - streszczenie

Szkolna wycieczka kończy się tragicznie, gdy dochodzi do zagadkowej śmierci jednego z jej uczestników. Śledczy błyskawicznie dochodzą do wniosku, że osiemnastoletni Bartosz padł ofiarą morderstwa. Rozpoczyna się seria intensywnych przesłuchań zarówno nastolatków, jak i ich opiekunki, mających na celu ustalenie sprawcy. W tle tych dramatycznych wydarzeń Filip kontynuuje swoje bezowocne poszukiwania Kasi, co nie umyka uwadze pani prokurator. Tymczasem Agata bagatelizuje sprawę zniknięcia narzeczonej Ziomeckiego, nie zdając sobie sprawy z potencjalnych, poważnych konsekwencji.

"Uroczysko" odc. 217 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się rozwiązania kolejnej zagadki kryminalnej w malowniczym Uroczysku. Najnowszy odcinek przyniesie wiele emocji i zwrotów akcji, które trzymać będą w napięciu do samego końca. Warto więc zarezerwować sobie czas na wieczorny seans, aby nie przegapić kluczowych wydarzeń. Premierowa emisja odcinka 217 serialu "Uroczysko" odbędzie się w poniedziałek, 16 marca 2026 roku, o godzinie 20:00 na antenie TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to serial, który idealnie łączy w sobie kryminalne napięcie z urokami malowniczego miasteczka. Każda nowa zagadka, często związana z przyjezdnymi turystami, wciąga bez reszty, a my z zapartym tchem śledzimy poczynania duetu policjantów - Agaty i Filipa. Twórcy świetnie balansują między mrożącymi krew w żyłach śledztwami a prywatnym życiem bohaterów, dzięki czemu łatwo się z nimi zżyć. Za sukcesem produkcji stoi również znakomita obsada. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)