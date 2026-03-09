"Uroczysko", odcinek 217: Filip kontynuuje poszukiwania Kasi, co nie umyka uwadze pani prokurator

Spis treści
Ostatni odcinek serialu "Uroczysko" obfitował w dramatyczne zwroty akcji, a śledztwo weszło w decydującą fazę. Filip gorączkowo poszukiwał zaginionej Kasi, a kluczowy trop z monitoringu w górskiej karczmie doprowadził go prosto do Romka. Jednocześnie policjanci badali wątek cyjanku jako potencjalnego narzędzia zbrodni, co postawiło w bardzo trudnym położeniu woźną, panią Krystynę. Równolegle Olek i Anka dokonali własnego odkrycia - znaleziony odcisk buta sportowego skierował ich podejrzenia na Igora, szantażowanego przez trenera kapitana drużyny. Dochodzenie nabrało jeszcze większego tempa, gdy na jaw wyszły starania o ukrycie śladów po głośnej imprezie w Poznaniu. Co jeszcze kryje się za tą skomplikowaną sprawą?
"Uroczysko" odc. 217 - streszczenie
Szkolna wycieczka kończy się tragicznie, gdy dochodzi do zagadkowej śmierci jednego z jej uczestników. Śledczy błyskawicznie dochodzą do wniosku, że osiemnastoletni Bartosz padł ofiarą morderstwa. Rozpoczyna się seria intensywnych przesłuchań zarówno nastolatków, jak i ich opiekunki, mających na celu ustalenie sprawcy. W tle tych dramatycznych wydarzeń Filip kontynuuje swoje bezowocne poszukiwania Kasi, co nie umyka uwadze pani prokurator. Tymczasem Agata bagatelizuje sprawę zniknięcia narzeczonej Ziomeckiego, nie zdając sobie sprawy z potencjalnych, poważnych konsekwencji.
"Uroczysko" odc. 217 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się rozwiązania kolejnej zagadki kryminalnej w malowniczym Uroczysku. Najnowszy odcinek przyniesie wiele emocji i zwrotów akcji, które trzymać będą w napięciu do samego końca. Warto więc zarezerwować sobie czas na wieczorny seans, aby nie przegapić kluczowych wydarzeń. Premierowa emisja odcinka 217 serialu "Uroczysko" odbędzie się w poniedziałek, 16 marca 2026 roku, o godzinie 20:00 na antenie TV4.
"Uroczysko" - opis serialu i obsada
"Uroczysko" to serial, który idealnie łączy w sobie kryminalne napięcie z urokami malowniczego miasteczka. Każda nowa zagadka, często związana z przyjezdnymi turystami, wciąga bez reszty, a my z zapartym tchem śledzimy poczynania duetu policjantów - Agaty i Filipa. Twórcy świetnie balansują między mrożącymi krew w żyłach śledztwami a prywatnym życiem bohaterów, dzięki czemu łatwo się z nimi zżyć. Za sukcesem produkcji stoi również znakomita obsada. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Katarzyna Ucherska (jako Agata)
- Antoni Królikowski (jako Filip)
- Julita Koper (jako Zuza)
- Jakub Dąbrowski (jako Olek)
- Anna Iberszer (jako Laura)
- Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)
- Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)
- Maciej Mikołajczyk (jako Michał)
- Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)
- Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)
- Honorata Witańska (jako Anka)