"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", odcinek 996: Detektywi Garda i Górska mierzą się z mrożącą krew w żyłach sprawą

W ostatnim odcinku serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" byliśmy świadkami naprawdę mrożącej krew w żyłach sprawy, która mogła zakończyć się tragedią. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia mężczyzny, który podejrzewał chłopaka swojej córki, Antka Woźniaka, o planowanie ataku w liceum. Chociaż matka nastolatka bagatelizowała sprawę, traktując jego niepokojący zeszyt jako niewinne hobby, śledczy odkryli, że chłopak kupił noże i próbował zdobyć broń palną. Sprawa wydawała się zmierzać do wydziału nieletnich, jednak na jaw wyszły nowe fakty, które całkowicie zmieniły bieg dochodzenia. W międzyczasie obserwowaliśmy również losy Głowackiego, któremu Rosa starała się pomóc w trudnych chwilach spędzonych w areszcie. Po tak intensywnych wydarzeniach, pytanie brzmi: jakie nowe wyzwania czekają na kryminalnych z Wrocławia?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 996 - streszczenie

W najnowszym odcinku detektywi Garda i Górska zmierzą się z mrożącą krew w żyłach sprawą śmierci Macieja Mirowskiego, którego zmasakrowane ciało znaleziono na terenie jego własnej posiadłości. Wszystko wskazuje na to, że za brutalny atak odpowiada pies, co potwierdza opinia wezwanej na miejsce weterynarz. Sugeruje ona możliwy związek z nielegalnymi hodowlami psów szkolonych do walk. Ten trop zostaje wzmocniony, gdy właściciel jednej z hodowli przyznaje się do sprzedaży wyjątkowo groźnego zwierzęcia anonimowemu nabywcy. W toku śledztwa wychodzi na jaw, że sprawca morderstwa może być kimś z najbliższego otoczenia denata. Równolegle Wojtala prowadzi dochodzenie w sprawie zwęglonych zwłok odnalezionych na ogródkach działkowych, nie mając pojęcia, że jego sprawa łączy się z tą, nad którą pracuje Górska.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 996 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z niecierpliwością wyczekują na rozwiązanie kolejnej zagadki kryminalnej przygotowanej przez scenarzystów. Nadchodzący epizod zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a splatające się wątki z pewnością dostarczą wielu niespodziewanych zwrotów akcji. Widzowie zadają sobie pytanie, jak potoczą się losy ich ulubionych bohaterów i czy uda im się schwytać sprawcę. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić premiery, mamy dobre wiadomości. Najnowszy, 996. odcinek serialu „Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 marca 2026 roku, o godzinie 20:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

„Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny” to bez wątpienia jeden z ulubionych seriali kryminalnych polskiej widowni, który od lat przyciąga przed ekrany rzesze fanów. Akcja koncentruje się na pracy wrocławskich śledczych, którzy pod wodzą niezastąpionego inspektora Edwarda Kubisa rozwiązują najtrudniejsze sprawy. Każdy odcinek to nowa, trzymająca w napięciu historia, pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji i skomplikowanych zagadek. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy kilku zespołów dochodzeniowych, doceniając ich spryt i determinację w dążeniu do prawdy. W serialu występują:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)