"Uroczysko", odcinek 214: Olek dokonuje kluczowego odkrycia, dzięki któremu śledztwo nabiera tempa

Serial "Uroczysko" zapewnia widzom mieszankę kryminalnych zagadek i wciągających dramatów obyczajowych. Akcja przenosi nas do malowniczego, lecz pełnego tajemnic miasteczka, gdzie pozory często mylą, a każdy mieszkaniec skrywa jakiś sekret. W centrum wydarzeń znajdują się bohaterowie, których losy splatają się w nieoczekiwany sposób, zmuszając ich do konfrontacji z przeszłością i podejmowania trudnych decyzji. Fani mocnych wrażeń i skomplikowanych relacji międzyludzkich z pewnością znajdują tu coś dla siebie. Czym zaskoczą nas twórcy w kolejnym odcinku i jakie mroczne sekrety wyjdą na jaw w tytułowym Uroczysku?

"Uroczysko" odc. 214 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku "Uroczyska" śledztwo nabierze tempa za sprawą kluczowego odkrycia. Olek podczas przeszukania odnajdzie skradziony maszynopis, którego zawartość okaże się przełomowa dla całej sprawy. Policja zacznie podążać nowym tropem, podejrzewając, że za zbrodnią stoi obsesyjna fascynacja pisarką Edytą Wicher. Niedługo potem detektywi namierzą psychofana autorki, a ich interwencja w jego domu okaże się kluczowa dla ocalenia mu życia. Finał dochodzenia pozwoli zdemaskować prawdziwe oblicza zamieszanych, którzy niczym postaci z baśni okażą się być "księciem o dwóch twarzach" i "głupią królową".

"Uroczysko" odc. 214 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują rozwiązania nowej zagadki kryminalnej w malowniczym Uroczysku. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, a losy bohaterów i śledztwa wkrótce się wyjaśnią. Warto już teraz zaplanować sobie wieczór, aby nie przegapić kolejnej dawki sensacji. Premierowy, 214. odcinek serialu "Uroczysko" zostanie wyemitowany we wtorek, 10 marca 2026 roku, o godzinie 20:00 na antenie TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to serial, który idealnie łączy w sobie kryminalne intrygi z obyczajowymi perypetiami ulubionych bohaterów. Akcja osadzona jest w urokliwej, turystycznej miejscowości, gdzie za fasadą spokoju kryją się mroczne sekrety. Głównymi postaciami są policjanci Agata i Filip – duet tak różny, jak skuteczny w rozwiązywaniu zagadek, których często dostarczają przyjezdni. Każda sprawa rozwija się na przestrzeni dwóch odcinków, pozwalając widzom w pełni zanurzyć się w śledztwo i życie prywatne postaci. W serialu występują między innymi:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)