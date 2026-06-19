Uczestnicy Taskmaster. Ujawniono kolejną osobę nowego show TVN!

Obsada programu "Taskmaster"

Obsada polskiej edycji „Taskmastera” stopniowo się odsłania, a każdy kolejny uczestnik podkręca ciekawość widzów. Po ogłoszeniu udziału Wiolki Walaszczyk i Rafała Rutkowskiego przyszedł czas na kolejną osobę. Do programu dołącza Kazik Mazur, aktor znany z ról teatralnych, telewizyjnych i filmowych, który jednocześnie ma duże doświadczenie w improwizacji. A to w świecie „Taskmastera” może okazać się kluczem do sukcesu.

Zadania bez reguł i pełna improwizacja

W polskiej wersji programu pięcioro uczestników zmierzy się z serią nieoczywistych wyzwań, które często brzmią jak żart, ale wymagają kreatywnego podejścia i odwagi w działaniu. Tu nie ma jednej poprawnej odpowiedzi liczy się pomysł, spryt i umiejętność myślenia poza schematem. Uczestnicy będą musieli mierzyć się m.in. z zadaniami, w których forma wykonania jest ważniejsza niż sam efekt. Ostatecznie jednak wszystko trafia pod ocenę Taskmastera, który decyduje według własnych, nie zawsze przewidywalnych zasad.

Kto rozdaje karty w polskiej edycji?

W roli Taskmastera widzowie zobaczą Adam Woronowicz, który będzie oceniał uczestników według własnego „kodeksu” i nastroju chwili. Jego decyzje mają często więcej wspólnego z intuicją niż logiką, co tylko podkręca nieprzewidywalność programu. U jego boku pojawi się Cezary Sikora jako Asystent, odpowiedzialny za zasady, porządek i przebieg zadań, ale jednocześnie subtelnie budujący humor całej rywalizacji. Póki co znane są 3 z 5 nazwisk uczestników. Na pozostałe dwie osoby trzeba jeszcze poczekać.