"Klan": streszczenie odcinka 4725

W serialu "Klan" ostatnie dni upłynęły pod znakiem trudnych rozmów oraz wielkich powrotów, które na dobre namieszały w codzienności bohaterów. Irmina usiłowała dociec, dlaczego jej matka jest obrażona, jednak Rutka początkowo unikał tematu, by ostatecznie sprowokować teściową do ostrej wymiany zdań na oczach córki. W tym samym czasie Daniel postanowił naprawić relacje z Kają oraz Moniką i pojawił się na wspólnym śniadaniu z kwiatami oraz przeprosinami za swoje ostatnie zachowanie. Z kolei Zuza obarczyła Bartka winą za drugie miejsce w finale telewizyjnego show, choć ten w obliczu propozycji stażu w Gdyni namawiał ją na wspólną przeprowadzkę nad morze. Rodzina Kazuniów z dużym zaangażowaniem przygotowywała się do powitania Bożenki na lotnisku, a w międzyczasie Lucyna przekazała Grażynce wieści o pożegnalnej wizycie Marka u Maćka przed jego wyjazdem. Po tak intensywnych momentach pora sprawdzić, co jeszcze przygotował los.

"Klan" odc. 4725 - streszczenie

Po kolejnej sprzeczce z zięciem Judyta traci cierpliwość i decyduje się na wyjazd. W tym samym czasie Czesiek próbuje dostać się do pokoju hotelowego zajmowanego przez Kornela, gdzie spotyka zaspanego Nowika i widzi Ostrą owiniętą w ręcznik. Marek postanawia wyjaśnić sprawy finansowe z Leopoldem i ku jego zdumieniu oddaje mu wszystkie pieniądze, jakie wcześniej otrzymał. Mężczyzna przyznaje, że ceni sobie przyjaźń z Maćkiem bardziej niż jakiekolwiek korzyści materialne. Choć Kwapisz jest zaskoczony tym gestem, Leokadia podchodzi do nagłej przemiany Marka z dużą rezerwą. Miłosz bardzo denerwuje się powrotem Bożenki, więc Norbert doradza mu, by skupił się na pokazaniu żonie, jak ważna jest dla niego rodzina. Barbara zaprasza Brajana na spotkanie, podczas którego przedstawia mu interesującą ofertę pracy. Uradowany Brajan dzieli się nowiną z Czesią oraz Darkiem i zapowiada wspólne wakacje nad Zalewem Zegrzyńskim.

"Klan" odc. 4725 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Dalsze perypetie znanej rodziny z Sadyby oraz ich przyjaciół można śledzić na antenie telewizji publicznej. Produkcja od lat gości w popołudniowym paśmie, gromadząc przed ekranami osoby zainteresowane codziennymi sprawami bohaterów. Warto zarezerwować sobie czas w tygodniu, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi wątkami. Premiera tego epizodu odbędzie się 28 maja 2026 roku o godzinie 18:00 na kanale TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to najdłużej emitowana polska telenowela, która już od 1997 roku opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów. Przez ćwierć wieku produkcja zyskała status kultowej, pokazując życiowe sukcesy i porażki, które mogą spotkać każdego z nas. Widzowie doceniają serial za poruszanie uniwersalnych tematów oraz pokazywanie, jak tradycyjne wartości łączą się z wyzwaniami współczesnego świata. Na ekranie pojawia się wielu znanych artystów, którzy od lat wcielają się w swoje postacie. Obsada tego serialu to m.in.:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)