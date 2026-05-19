Masz czasem wrażenie, że życie na idealnych, zielonych przedmieściach to tylko fasada? Że za uśmiechami sąsiadów i starannie przystrzyżonymi trawnikami kryją się sekrety, o których nikomu się nie śniło? Jeśli uwielbiasz takie klimaty, to mam dla ciebie coś, co wbije cię w fotel i nie puści aż do napisów końcowych. Znalazłam serial, który miesza czarną komedię z thrillerem w sposób, jakiego jeszcze nie było. Mowa o „Pełna przyjemność gwarantowana” w reżyserii Dawida J. Rosena, nowej perełce, która pojawi się na platformie Apple TV już 20 maja.

Myślałeś, że liga piłkarska twojego dziecka to nuda? Pomyśl jeszcze raz

Wyobraź sobie taką sytuację: jesteś świeżo po rozwodzie, próbujesz na nowo poukładać swoje życie i jakoś odnaleźć się w roli samotnej mamy. Właśnie w takim punkcie jest Paula, główna bohaterka serialu, która, chcąc nie chcąc, trafia w sam środek hermetycznego świata juniorskiej ligi piłki nożnej. Myślisz, że najgorsze, co może ją tam spotkać, to nadgorliwi rodzice i kłótnie o spalonego? Nic bardziej mylnego.

Bardzo szybko okazuje się, że pozornie niewinna społeczność piłkarskich mam i ojców to tak naprawdę gniazdo żmij. Paula przez przypadek staje się świadkinią przestępstwa i zamiast odpuścić, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. To, co zaczyna się jako amatorskie śledztwo, błyskawicznie wciąga ją w niebezpieczną spiralę szantażu, mrocznych tajemnic, a nawet morderstw. Z każdym krokiem odkrywa, że gra toczy się o znacznie wyższą stawkę niż puchar na koniec sezonu.

Dwa pierwsze odcinki tego serialu będą dostępne natychmiast, 20 maja, a reszta zadebiutuje raz w tygodniu do 15 lipca.

Dlaczego ten serial ma szansę stać się twoim nowym uzależnieniem?

Przede wszystkim - obsada! W główną rolę wciela się zjawiskowa Tatiana Maslany, którą z pewnością kojarzysz z serialu „Orphan Black”. Jej kreacja przyniosła jej nagrodę Emmy, nominację do Złotego Globu, a aktorka udowodniła, że potrafi zagrać absolutnie wszystko. Tutaj jako zdesperowana, ale i piekielnie zdeterminowana Paula, po raz kolejny pokazuje klasę. To jedna z tych postaci, którym kibicujesz od pierwszej minuty, nawet gdy pakuje się w największe kłopoty. Oprócz niej na ekranie zobaczymy Jake'a Johnsona z "New Girl" czy Brandona Flynna znanego nam z "13 powodów".

Po drugie, to genialne połączenie gatunków. Jeśli kochasz klimat „Gotowych na wszystko”, ale szukasz czegoś z większym dreszczykiem emocji, to „Pełna przyjemność gwarantowana” jest strzałem w dziesiątkę. Twórcy zaserwowali nam koktajl, w którym humor przeplata się z gęstym, trzymającym w napięciu thrillerem. To opowieść, która bawi i przeraża jednocześnie, a przy tym jest zaskakująco bliska życiu – bo przecież każdy z nas wie, jak toksyczne potrafią być niektóre zamknięte społeczności.

Przygotuj popcorn i odpal "Pełna przyjemność gwarantowana"

Ten serial to idealna propozycja na wieczór, kiedy masz ochotę na coś, co skutecznie wciągnie i dostarczy potężnej dawki emocji. Pierwszy sezon liczy 10 odcinków, a na start otrzymamy od razu dwa. Zaznacz w kalendarzu datę 20 maja. Sprawdziłam zagraniczne opinie i tam też jest gorąco od entuzjazmu, jakim cieszy się ta pozycja. Jeśli wciąż się wahasz, obejrzyj zwiastun - klimat kupi cię od razu!