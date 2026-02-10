To już koniec Kasi i Darka w "Na Wspólnej". Żbik pójdzie na dno, ale pociągnie za sobą Kalinę

Kasia i Darek to ulubiona para wszystkich widzów "Na Wspólnej", ale nie oszukujmy się - nawet ulubieńcy publiki nie są bezpieczni w starciu ze scenarzystami, którzy zdrady, romanse i rozstania wielbią nade wszystko. I tak oto w 4165. odcinku małżeństwo Żbików rozpadnie się na naszych oczach. Kalina nie będzie miała jednak powodów do świętowania.

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka

W 4165. odcinku "Na Wspólnej" Kasia z radością odkryje, że ktoś kupił wszystkie jej obrazy. Jej radość pryśnie jednak niczym za odjęciem czarodziejskiej różdżki, gdy dowie się, że nabywcą jest Darek. Żbikowa dostanie szału, a na domiar złego zobaczy na mieście męża w towarzystwie jego ex, Anety. To przeleje czarę goryczy i Kasia zażąda rozwodu. W 4166. odcinku wyzna nawet ojcu, iż żałuje, że kiedykolwiek pokochała Darka.

Tymczasem Justyna odkryje, że Kalina wcale nie jest w ciąży. Powiadomi o tym Darka, a zdruzgotany rozwodem z Kasią Żbik uzna, że skoro ma pójść na dno, to Kalina pójdzie razem z nim. Ślub intrygantki z Tadkiem stanie pod znakiem zapytania, gdy Justyna i Darek zaczną nalegać, by zrobiła ona USG.

"Na Wspólnej" - streszczenie 4165. odcinka. Kasia mówi dość

Darek zmiażdżony – Kasia żąda rozwodu!!! Kalina chce zrobić test ciążowy – nie może, bo w łazience zaskakuje ją Marysia. Justyna znajduje test i natychmiast dzwoni do Darka. Muszą działać zanim Tadek ożeni się z oszustką! Tymczasem Kasia jest szczęśliwa – ktoś kupił wszystkie jej obrazy. Gdy Żbikowa dowiaduje się, że to Darek – jest wściekła! Na dodatek widzi męża na mieście z Anetą... Kasia ma dość – żąda rozwodu! Wojtek wie, jak uszczęśliwić Żanetę?! Do biura Wojtka wpada facet Andżeli – Misio przeprasza za wczorajszy atak i chce, by Szulc dalej szkolił jego ukochaną. Do Wojtka dociera, że takim typom się nie odmawia... Andżela pyta Szulca o żonę – wie, że było jej przykro i uważa, że Wojtek musi jakoś uszczęśliwić Żanetę. Inspiruje Szulca, który zabiera żonę na przejażdżkę off-roadową po lesie. Emocjonująca zabawa kończy się eksplozją... namiętności! Anka wraca do Igora a Julka zrywa z chłopakiem! Igor bardzo się denerwuje – dzisiaj Ania ma ponownie z nimi zamieszkać. Julka stara się uspokoić tatę – z Anką jest coraz lepiej, ich synek jest bezpieczny... Po szkole Jula idzie na spotkanie ze swoim chłopakiem – zauważa, że Kosma bierze pieniądze od Leona. Chłopak kręci – Nowakówna domyśla się, że Kosma handluje narkotykami. Kategorycznie stwierdza, że nie będzie dziewczyną dilera. Premiera 18 lutego.

"Na Wspólnej" - streszczenie 4166. odcinka. Ślub Kaliny i Tadka się chyba jednak nie odbędzie

Mikołaj i Ksawery w szoku – ich kobiety są w ciąży?! Leśniewscy wracają z wypadu w góry. Po podróży Marta źle się czuje – ma torsje. Mikołaj znajduje w rzeczach do prania... pozytywny test ciążowy! Jest w szoku… Tymczasem Ksawery w panice szuka bielizny swojej dziewczyny – nie chce, by wydało się przed rodzicami, że u niego spała. Znajduje piżamę Florki oraz... test ciążowy, który upchnął do szafki zszokowany Mikołaj. Chłopak jest przerażony! Rozwód Darka i ślub Tadeusza pod znakiem zapytania?! Kasia przeżywa fakt, że zdecydowała się na rozwód. Wyznaje ojcu – żałuje, że… kocha Darka! Żbik też nie może się pozbierać – wie jedno: wszystkiemu winna jest Kalina i odpowie za to. Justyna i Darek próbują zapobiec ślubowi Tadka i Kaliny. Mają plan – zmuszą ją do zrobienia USG. Udowodnią, że nie jest w ciąży! Eliza rani trenera Juniora! Eliza podczas treningu widzi, jak trener Juniora karze jakiegoś nastolatka za palenie papierosów. Chłopak z trudem wytrzymuje ciężkie ćwiczenia. Bergowa zdecydowanie interweniuje – Bartek nie może tak znęcać się nad chłopcem! Zrozumie to, gdy będzie miał własne dzieci! Jakiś czas później Eliza dowiaduje się, że Bartek stracił syna z powodu białaczki. Premiera 19 lutego.