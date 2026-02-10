"Na sygnale" to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz "Na sygnale" wraca z kolejnym odcinkiem 13. sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 846, który zostanie wyemitowany w trzecim tygodniu lutego.

"Na sygnale" odcinek 845 - streszczenie szczegółowe

Streszczenie 845. odcinka serialu "Na sygnale" prezentuje się następująco: Waleria czuje się już lepiej i chce wyjść ze szpitala, ale jej synowie - widząc wyniki badań - są załamani. A Wiktor nagle postanawia odnaleźć Wawrzyńca - "ukochanego" matki, który zniszczył jej życie i zdrowie. Z kolei na dyżurze doktor Banach odpowiada ze swoim zespołem na wezwanie do mężczyzny w średnim wieku, który może mieć zawał i na miejscu odkrywa, że tak naprawdę pomocy nie wymaga wcale pacjent, tylko jego żona. Ekipa Róży i Alka trafia na chłopca, który ma pourazowe wstrząśnienie mózgu po upadku na lodowisku. A przy okazji wspólnej pracy Potocka wchodzi z Klisem w ostry konflikt, gdy kolega popiera decyzję Wiktora o jej zwolnieniu. Kilka godzin później Alek odkrywa natomiast, że Nowy był z Britney na przymiarkach ślubnej kreacji i rzuca się na kolegę z pięściami.

"Na sygnale" odcinek 845 - premiera i emisja

845. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w środę 18 lutego 2025 roku, o godzinie 22:20, na antenie TVP2.

"Na sygnale" - obsada

Scenariusz 845. odcinka serialu "Na sygnale" opracował Zbigniew Zborowski, a w obsadzie znaleźli się: Wojciech Kuliński, Hubert Jarczak, Adrianna Jagiełło, Adam Turczyk, Kamil Wodka i Paulina Zwierz.

"Na sygnale" - dni i godziny emisji 13. sezonu

Debiutujący jesienią 2025 roku 13. sezon serialu "Na sygnale" przyniósł ze sobą zmianę - odcinki emitowane są aż cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale... dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż pięć nowych odcinków "Na sygnale" w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco:

Poniedziałek - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20),

Wtorek - jeden odcinek (godz 21:55),

Środa - dwa odcinki (godz 21:55 i 22:20).

