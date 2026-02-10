W 1911. odcinku "M jak miłość" Mateusza dzień, który zmieni jego życie. Nad rzeką uratuje tonącego Igora, czym zyska miano bohatera, oficjalną pochwałę na uczelni oraz... nową obiecującą znajomość, gdy pozna siostrę chłopaka, którego ocalił. Tymczasem Michał, wspierany przez Janka, odstawi akcję rodem z klasycznej komedii romantycznej - pojedzie na ślub Eweliny, zacznie ją przekonywać, by odwołała ceremonię i... sam padnie na jedno kolano prosząc ją o rękę. Czyżby "M jak miłość" miało zmienić się w "Uciekającą pannę młodą"?

Z kolei w 1912. odcinku Lenka zaprzyjaźni się z Hubertem, a ich relacja nabierze rumieńców, gdy oboje odkryją, że ich dziadkowie potajemnie umówili się na randkę. Kamil spróbuje opanować rodzinny chaos po nagłej zmianie klasy Poli, a Sylwia przeżyje chwile grozy, gdy Werner zniknie bez śladu i znajdzie się... na izbie wytrzeźwień. W tak zwanym między czasie Magda i Andrzej zaczną na serio obawiać się o Pawła i ruszą sprawdzić, czy przypadkiem nie ukrywa się w Kampinosie.

"M jak miłość" 1911 - streszczenie odcinka (23 lutego)

Streszczenie 1911. odcinka "M jak miłość" prezentuje się następująco: Mateusz wybiera się z koleżankami nad rzekę i zostaje prawdziwym bohaterem - ratując tonącego nastolatka Igora. A przy okazji Mostowiak poznaje siostrę chłopaka Bognę i za swoją akcję dostaje oficjalną pochwałę na uczelni. Tymczasem Michał Winiar decyduje się w końcu na walkę o miłość i jedzie na ślub Eweliny, cały czas wspierany przez Janka. A na miejscu nie tylko prosi ukochaną, by uroczystość odwołała, ale w dodatku... sam proponuje dziewczynie małżeństwo. Tymczasem w Warszawie, po kolejnych sąsiedzkich sprzeczkach, Lenka poznaje bliżej Huberta i zaprzyjaźnia się z chłopakiem. A później młodzi odkrywają, że ich dziadkowie - Krystyna Filarska oraz Łukasz Buczak - umówili się na randkę.

"M jak miłość" 1911 - o której oglądać?

1911. odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek 23 lutego 2026 roku, o godz. 20:55, na antenie TVP2.

Najpopularniejsze polskie seriale ostatnich lat – jak dobrze je znasz? Pytanie 1 z 10 “Informacja zwrotna” to adaptacja książki autorstwa… Remigiusza Mroza Harlana Cobena Jakuba Żulczyka Szczepana Twardocha Następne pytanie

"M jak miłość" 1912 - streszczenie odcinka (24 lutego)

Streszczenie 1912. odcinka "M jak miłość" prezentuje się następująco: Kamil o poranku musi opanować rodzicielski kryzys, gdy Pola zostaje nagle przeniesiona w szkole do nowej klasy. Werner noc spędza poza domem, przez co Sylwia szaleje z niepokoju - aż do chwili, gdy odkrywa, że prawnik trafił do izby wytrzeźwień. A gdy Adam wraca w finale na Deszczową, ukochana - ramię w ramię z panią Olą - zmusza go, by podpisał specjalny regulamin. Magda cały czas martwi się o Pawła i w końcu - razem z mężem - postanawia sprawdzić, czy Zduński nie ukrywa się przypadkiem w Kampinosie. Tymczasem Budzyński trafia w pracy na wyjątkowo upartą klientkę - Annę Sadowską - która po wygranej sprawie od razu proponuje mu kolejne spotkania i to poza biurem.

"M jak miłość" 1912 - o której oglądać?

1912. odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany we wtorek 24 lutego 2026 roku, o godz. 20:55, na antenie TVP2.