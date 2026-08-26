W poprzednim odcinku „Dziedzictwa” na pierwszy plan wyszły tajemnice, które zaczęły dzielić małżonków. Poyraz, choć obiecał żonie, wrócił do niebezpiecznych walk w klatce i próbował ukryć to przed Naną. Sekret nie utrzymał się jednak długo, bo Cansel i Semih szybko odkryli prawdę i zaczęli planować, jak skłócić Nanę z Poyrazem. Nana wyczuła, że mąż nie mówi jej całej prawdy, i coraz bardziej się tym nakręcała. W tym czasie Aynur z oddaniem opiekowała się Kivancem po groźnym wypadku. To wszystko sprawiło, że Sinan zaczął podejrzewać, że Kivanc ma uczucia do innej kobiety. Czy Sinan ma rację?

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"Dziedzictwo" odc. 1021 - streszczenie

Sinan zaczyna uważnie przyglądać się Kivancowi i pielęgniarce Betul. Podejrzewa, że łączy ich coś więcej niż tylko opieka po pobycie w szpitalu. Tymczasem Poyraz decyduje się na współpracę z policją, żeby pomóc rozbić gang organizujący nielegalne walki. Sytuacja robi się jeszcze trudniejsza, kiedy Cansel odkrywa prawdziwe zamiary Semiha i sama zaczyna knuć. Chce wykorzystać Sibel, żeby raz na zawsze skłócić Nanę z Poyrazem i ich rozdzielić. W tym samym czasie Aynur bierze niewłaściwy lek, traci kontrolę nad tym, co mówi, i o mało nie wyznaje Sinanowi miłości.

"Dziedzictwo" odc. 1021 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

„Dziedzictwo” od dawna ma wiernych fanów tureckich seriali obyczajowych. Nowe odcinki można oglądać w TVP1 w regularnej emisji. Każdy odcinek dokłada nowe emocje i kolejne zwroty w relacjach bohaterów. Odcinek 1021 widzowie zobaczą już wkrótce. Odcinek 1021 serialu „Dziedzictwo” zostanie wyemitowany w czwartek 3 września 2026 roku o 16:00 w TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial, w którym mieszają się miłość, rodzinne tajemnice i próby naprawienia dawnych błędów. Na początku historia kręciła się wokół Seher i jej walki o opiekę nad siostrzeńcem, ale z czasem serial mocno się zmienił. Po tragicznych wydarzeniach i śmierci ważnych postaci na pierwszy plan wysunęła się relacja Nany i Poyraza. Serial wciąż trzyma widzów dzięki zwrotom akcji i wyrazistym bohaterom. W obsadzie są między innymi:

Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman

Sila Turkoglu jako Seher

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Melih Ozkaya jako Komisarz Ali

Gulderen Guler jako Kiraz

Binnaz Ekren jako Adalet

Omer Gecu jako Cenger

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Gulay Ozdem jako Ikbal

Ferda Isil jako Sultan Hala

Hilal Yildiz jako Zuhal