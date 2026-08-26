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W poprzednim odcinku „Dziedzictwa” na pierwszy plan wyszły tajemnice, które zaczęły dzielić małżonków. Poyraz, choć obiecał żonie, wrócił do niebezpiecznych walk w klatce i próbował ukryć to przed Naną. Sekret nie utrzymał się jednak długo, bo Cansel i Semih szybko odkryli prawdę i zaczęli planować, jak skłócić Nanę z Poyrazem. Nana wyczuła, że mąż nie mówi jej całej prawdy, i coraz bardziej się tym nakręcała. W tym czasie Aynur z oddaniem opiekowała się Kivancem po groźnym wypadku. To wszystko sprawiło, że Sinan zaczął podejrzewać, że Kivanc ma uczucia do innej kobiety. Czy Sinan ma rację?
"Dziedzictwo" odc. 1021 - streszczenie
Sinan zaczyna uważnie przyglądać się Kivancowi i pielęgniarce Betul. Podejrzewa, że łączy ich coś więcej niż tylko opieka po pobycie w szpitalu. Tymczasem Poyraz decyduje się na współpracę z policją, żeby pomóc rozbić gang organizujący nielegalne walki. Sytuacja robi się jeszcze trudniejsza, kiedy Cansel odkrywa prawdziwe zamiary Semiha i sama zaczyna knuć. Chce wykorzystać Sibel, żeby raz na zawsze skłócić Nanę z Poyrazem i ich rozdzielić. W tym samym czasie Aynur bierze niewłaściwy lek, traci kontrolę nad tym, co mówi, i o mało nie wyznaje Sinanowi miłości.
"Dziedzictwo" odc. 1021 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
„Dziedzictwo” od dawna ma wiernych fanów tureckich seriali obyczajowych. Nowe odcinki można oglądać w TVP1 w regularnej emisji. Każdy odcinek dokłada nowe emocje i kolejne zwroty w relacjach bohaterów. Odcinek 1021 widzowie zobaczą już wkrótce. Odcinek 1021 serialu „Dziedzictwo” zostanie wyemitowany w czwartek 3 września 2026 roku o 16:00 w TVP1.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
„Dziedzictwo” to turecki serial, w którym mieszają się miłość, rodzinne tajemnice i próby naprawienia dawnych błędów. Na początku historia kręciła się wokół Seher i jej walki o opiekę nad siostrzeńcem, ale z czasem serial mocno się zmienił. Po tragicznych wydarzeniach i śmierci ważnych postaci na pierwszy plan wysunęła się relacja Nany i Poyraza. Serial wciąż trzyma widzów dzięki zwrotom akcji i wyrazistym bohaterom. W obsadzie są między innymi:
- Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman
- Sila Turkoglu jako Seher
- Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf
- Nanuka Stambolishvili jako Nana
- Melih Ozkaya jako Komisarz Ali
- Gulderen Guler jako Kiraz
- Binnaz Ekren jako Adalet
- Omer Gecu jako Cenger
- Nik Xhelilaj jako Poyraz
- Gulay Ozdem jako Ikbal
- Ferda Isil jako Sultan Hala
- Hilal Yildiz jako Zuhal