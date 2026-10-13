Pamiętacie perypetie pracowników "Hotelu 52"? Od premiery minęło już 16 lat

To był jeden z seriali, który na początku drugiej dekady XXI wieku gromadził przed telewizorami miliony Polaków. Pierwszy odcinek "Hotelu 52" został wyemitowany 25 lutego 2010 roku na antenie Polsatu. Produkcja od razu zyskała sympatię widzów, a pierwszy sezon oglądało średnio ponad 3 miliony osób, co było fenomenalnym wynikiem. Przez trzy lata fani śledzili losy personelu i gości warszawskiego hotelu, a serial doczekał się łącznie 7 sezonów i 91 odcinków, kończąc swoją emisję w listopadzie 2013 roku.

Fabuła skupiała się na Natalii Lipskiej, studentce malarstwa, która niespodziewanie odziedziczyła po zmarłym ojcu tytułowy Hotel 52. Na miejscu musiała zmierzyć się nie tylko z nowymi obowiązkami, ale także ze skomplikowaną relacją z menedżerką Iwoną Szwed, byłą kochanką jej ojca. Widzowie z zapartym tchem śledzili również rozwijające się uczucie między Natalią a jednym z pracowników, Arturem Górskim. Każdy odcinek przedstawiał także odrębną, często wzruszającą lub zabawną historię hotelowych gości.

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Gwiazdorska obsada przyciągała widzów przed ekrany

Ogromnym atutem serialu była jego obsada, która łączyła doświadczonych aktorów z młodymi, wschodzącymi gwiazdami. Wielu z nich właśnie dzięki "Hotelowi 52" zyskało ogromną popularność i na stałe zapisało się w świadomości widzów. W główne postacie wcielali się między innymi:

Laura Samojłowicz jako Natalia Lipska, nowa właścicielka hotelu

jako Natalia Lipska, nowa właścicielka hotelu Magdalena Cielecka jako Iwona Szwed, charyzmatyczna menedżerka

jako Iwona Szwed, charyzmatyczna menedżerka Krzysztof Kwiatkowski jako Artur Górski, recepcjonista

jako Artur Górski, recepcjonista Rafał Królikowski jako Michał Horwat, konsjerż o skomplikowanej przeszłości

jako Michał Horwat, konsjerż o skomplikowanej przeszłości Marek Bukowski jako Andrzej Wysocki, który w późniejszych sezonach przejął zarządzanie hotelem

jako Andrzej Wysocki, który w późniejszych sezonach przejął zarządzanie hotelem Magdalena Lamparska jako sympatyczna kelnerka Marta

jako sympatyczna kelnerka Marta Filip Bobek jako konsjerż Tomasz Rosiecki

jako konsjerż Tomasz Rosiecki Weronika Rosati jako Maria Jordan, była partnerka Tomasza

Przez serial przewinęła się także plejada gwiazd w rolach gościnnych. Na ekranie pojawili się m.in. Tomasz Karolak, Cezary Pazura, Katarzyna Figura, Małgorzata Foremniak, Piotr Fronczewski czy Marta Żmuda Trzebiatowska, co czyniło każdy odcinek małym wydarzeniem.

Jak dziś wyglądają gwiazdy "Hotelu 52"? Zobaczcie ich niesamowite metamorfozy

Od czasu emisji pierwszego odcinka minęło już ponad 16 lat. Dla aktorów był to czas intensywnego rozwoju zawodowego, ale także prywatnych zmian, które często widać w ich wyglądzie. Dla wielu z nich role w "Hotelu 52" były ważnym krokiem w karierze, a dziś możemy ich oglądać w zupełnie innych produkcjach filmowych i teatralnych. Czas nie stoi w miejscu, a gwiazdy popularnej produkcji przeszły niejedną metamorfozę.

Jak bardzo zmienili się przez te lata? Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie, jak dziś wyglądają Wasi ulubieni bohaterowie. Niektóre przemiany mogą was naprawdę zaskoczyć. Przekonajcie się sami, kto dojrzał, kto postawił na zupełnie nowy wizerunek, a kto wygląda, jakby czas się dla niego zatrzymał.