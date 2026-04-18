"The Pitt". Znamy szczegóły 3. sezonu. Niepotrzebnie się obawialiśmy

"The Pitt" doczłapał się do końca drugiego sezonu, nie przynosząc swym fanom zawodu. To obecnie jeden z najpopularniejszych seriali serwisu HBO Max, a trzeci sezon jest już w przygotowaniu. Showrunner, R. Scott Gemmil, udzielił niedawno wywiadu serwisowi TVLine, w którym ujawnił kilka istotnych szczegółów dotyczących nowych odcinków.

"The Pitt", sezon 3 - jak duży przeskok czasowy nas czeka?

Drugi sezon "The Pitt" wystartował z wydarzeniami rozgrywającymi się na ok. dziesięć miesięcy po zakończeniu poprzednika. Czy i tym razem czeka nas aż tak duży przeskok czasowy? Otóż nie. R. Scott Gemmil powiedział, że tym razem będą to raptem cztery miesiące.

Zaczniemy w listopadzie. Wiąże się z tym szereg korzyści. Będziemy mieli okazję przedstawić scenariusze związane z zimową pogodą, a jednocześnie, jeśli zechcemy, zatrzymamy na nieco dłużej postacie, które w normalnych okolicznościach zniknęłyby już z serialu. Duże skoki w czasie nie zawsze są idealnym rozwiązaniem, trzeba nadrobić mnóstwo informacji, więc w ten sposób nie będzie to tak przytłaczające [za: TVLine].

"The Pitt", sezon 3 - czy Noah Wyle powróci jako dr. Robby?

Wydarzenia z drugiego sezonu zasiały w sercach fanów ziarno niepokoju - czy na dobre pożegnaliśmy dr. Robby'ego, a Noah Wyle odszedł z "The Pitt"? Na szczęście i w tym przypadku odpowiedź brzmi - nie.

W tych ostatnich momentach [drugiego sezonu - przyp. red.] spędzonych z [porzuconym dzieckiem] dr. Robby w końcu odkłada je na łóżko i postanawia odejść. Po części wynika to z tego, że czuje, iż musi zrobić to właśnie teraz, w końcu tak długo o tym mówił. Jednym z wątków, które poruszamy w trzecim sezonie, jest to, że on wraca, ale nie udaje się od razu do szpitala. Pojawi się [w pierwszym odcinku odcinku], ale nie było go w pracy dłużej niż trzy miesiące - wyjaśnił showrunner.

"The Pitt", sezon 3 - kiedy premiera? Mamy dobre wieści

Głos w sprawie nowych odcinków zabrał również producent wykonawczy John Wells, tym razem w rozmowie z Deadline. Ujawnił, że prace nad scenariuszami już się rozpoczęły, a zdjęcia ruszą w czerwcu. Zapowiedział też, kiedy możemy spodziewać się premiery trzeciego sezonu "The Pitt" i wygląda na to, że dotychczasowa tradycja zostanie podtrzymana. "Planujemy powrócić na antenę w tym samym tygodniu stycznia przyszłego roku z 15 odcinkami" - skwitował.