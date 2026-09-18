„Panna młoda” odc. 203 - streszczenie

Beyza publicznie oskarża Hancer o próbę zabicia Cihana Gurura. Osaczona dziewczyna wypala, że Beyza wcale nie urodziła własnego dziecka. Mukadder postanawia trzymać wspólny front z Beyzą i Gulsum. Kiedy Cihan zarzuca Enginowi, że coś ukrywa, mężczyzna wyjawia, że Beyza mogła przyczynić się do śmierci Yasemin.

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„Panna młoda” odc. 204 - streszczenie

Engin wyjaśnia Cihanowi, skąd biorą się jego podejrzenia wobec Beyzy. Hancer nie wycofuje się ze swoich słów i nadal zarzuca Beyzie kłamstwa. Po rozmowie z ojcem Beyza przychodzi do Cihana z propozycją układu. Cihan zaczyna się zastanawiać, czy może jej zaufać.

„Panna młoda” odc. 205 - streszczenie

Engin przekonuje Cihana, że Beyza może być zdolna do zbrodni. Mukadder żąda od niej wyjaśnień. Plan podmiany testów na rodzicielstwo nie wypala. Cihan nie daje się zbyć i stanowczo domaga się przeprowadzenia badań.

„Panna młoda” odc. 206 - streszczenie

Nusret i Beyza otwierają grób Yoncy, lecz nie znajdują w nim jej zwłok. Wkrótce Yonca zjawia się w rezydencji i porywa własnego syna. Hancer chce wesprzeć ją finansowo, dlatego szuka sposobu, by pomóc jej stanąć na nogi. Cihan podwozi ją do bankomatu, a po drodze dochodzi między nimi do szczerej rozmowy.

„Panna młoda” odc. 207 - streszczenie

Yonca znika bez śladu razem z dzieckiem. Cihan podejrzewa, że Beyza ma udział w porwaniu, natomiast Mukadder oskarża Nusreta. Sprawa trafia na policję i rusza dochodzenie. Hancer szybko łączy fakty i domyśla się, kto za tym stoi.

„Panna młoda” odc. 208 - streszczenie

Hancer ujawnia domownikom wszystko, czego dowiedziała się o Yoncy. Nusret próbuje zapanować nad emocjami spiskowców, ale sprawy szybko wymykają się spod kontroli. Cihan składa oficjalną skargę na Beyzę. Wkrótce Beyza i Nusret zostają zatrzymani i trafiają do aresztu. W obliczu tych wydarzeń Cihan szczerze rozmawia z Hancer.

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