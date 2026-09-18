„Akacjowa 38” odc. 960 - streszczenie

Higinio przeprowadzi się do mieszkania po pułkowniku Valverde, a niedługo potem zjawi się tam służąca Maria. Antonito i El Pena zaplanują zaprosić Florę oraz Lolitę do kabaretu. Flora podejrzewa jednak, że mężczyźni chcą iść tam sami, by oglądać tancerki, a Lolita opóźni przyjazd, ponieważ będzie świętować powrót ciotki do zdrowia. Felipe zdobędzie dla Samuela zlecenie na wykonanie biżuterii dla markizy de Urritia, co może poprawić jego sytuację finansową. Ramon wyzna Trini, że ceni spokojne życie i nie chce niczego w nim zmieniać. Trini zatai więc przed nim, że jest w ciąży.

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„Akacjowa 38” odc. 961 - streszczenie

Lucia odkryje na krzyżu otrzymanym od matki pawie pióro, pochodzące z herbu rodziny de Valmezów. Ksiądz Telmo przygarnie Ursulę i zatrudni ją jako służącą. Antonito i El Pena zaczną podejrzewać, że nie zostaną wybrani do kampanii reklamowej środka Kolos. Tymczasem Servando będzie pewny swojego sukcesu. Maria zintegruje się z pozostałą służbą Higinia. Ramon okaże niechęć do dzieci, przez co Trini będzie jeszcze bardziej bała się powiedzieć mu o ciąży.

„Akacjowa 38” odc. 962 - streszczenie

Servando zostanie twarzą napoju Kolos. Będzie z tego bardzo dumny i zacznie rozdawać autografy. El Pena, zajęty wymianą żarówki, dowie się o jego sukcesie, spadnie z krzesła i uszkodzi ramię. Ku zaskoczeniu wszystkich doktor Higinio skieruje go do swojego kolegi Urdialesa. Celia znajdzie stare zdjęcie wujka Joaquina w towarzystwie markizów Valmez. Fotografia potwierdzi, że znał ich od dawna. Ramon nadal nie dowie się o ciąży Trini.

„Akacjowa 38” odc. 963 - streszczenie

Trini, zmęczona planami przebudowy domu, w końcu wybuchnie i powie Ramonowi, że spodziewa się dziecka. Ursula pojawi się na ulicy, gdzie zaatakują ją panie z Akacjowej. Nie będzie pamiętała swojej przeszłości. Ksiądz Telmo interweniuje, a potem zabierze ją do siebie. Samuel pożyczy pieniądze od niebezpiecznego lichwiarza, by rozwinąć nowy biznes. Doktor Higinio zastawi złote spinki otrzymane od Rosiny, a za zdobyte pieniądze zamierza urządzić dla sąsiadów bankiet powitalny. Inigo i Liberto pozostaną wobec niego nieufni.

„Akacjowa 38” odc. 964 - streszczenie

Trini przekaże przyjaciółkom wiadomość o swojej ciąży. Ramon zacznie nadmiernie troszczyć się o żonę, co będzie ją irytować. Do Madrytu przyjedzie wuj Lucii, don Joaquin, który nie okaże jej zbyt wiele serdeczności. Maria, gdy znajdzie się sam na sam z Higiniem, potraktuje go nie jak pana, lecz jak równego sobie. Antonito uda się na dworzec i z niecierpliwością będzie czekał na powrót ukochanej Lolity.

„Akacjowa 38” odcinki 960-964: kiedy emisja w TVP1? Daty i godziny na cały tydzień