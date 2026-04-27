Tajemnice "Hotelu Paradise". Uczestnik ujawnił, o czym kategorycznie nie wolno rozmawiać na planie

Uczestnicy 12. edycji "Hotelu Paradise" ujawniają sekrety produkcji na Instagramie

Odbiorcy formatu stają się coraz bardziej wymagający i chcą poznać prawdę o telewizyjnym show. Po każdym odcinku fani zasypują bohaterów programu wiadomościami na Instagramie, próbując wyciągnąć informacje o ukrytych aspektach życia w willi. Największą ciekawość internautów budzą restrykcje, których produkcja nie pokazuje bezpośrednio na ekranie.

Z tego powodu gwiazdy reality show regularnie odsłaniają telewizyjne kulisy i opowiadają o swojej codzienności. Niedawno głośnym echem odbiły się informacje o losach osób eliminowanych z gry. Obecnie dyskusja przeniosła się na temat regulaminu obowiązującego bezpośrednio podczas rejestrowania materiału kamerami.

Surowe ograniczenia w "Hotelu Paradise". Zakaz palenia przed kamerami i tabu wokół ekipy

Rezydenci rajskiego obiektu muszą podporządkować się szeregowi sztywnych wytycznych. Fani formatu nigdy nie uświadczą widoku osób palących papierosy na antenie. Twórcy przygotowali w tym celu specjalną strefę odizolowaną od obiektywów, dlatego palenie nie trafia do finalnego montażu telewizyjnego. Na tym jednak nie koniec obostrzeń. Jeden z graczy biorących udział w dwunastym sezonie postanowił podzielić się kolejną, pilnie strzeżoną regułą, której istnienia nikt wcześniej nie podejrzewał.

„W Hotelu było tak, że nie mogliśmy rozmawiać o backstagu i o osobach postronnych i takich, których nie dotyczy akurat program” – zrelacjonował Tobiasz.

Jego wypowiedź uzupełnił Krystian, który doprecyzował, co dokładnie oznacza ten zakaz.

„No tak, o operatorach, o produkcji, o tym, co się dzieje poza kamerami” – dodał.

Z relacji uczestników wynika, że mieszkańcy willi mają obowiązek koncentrować się wyłącznie na interakcjach z grupą i tworzeniu relacji. Jakiekolwiek rozmowy dotyczące pracy ekipy realizacyjnej czy technicznych kulis nagrań są w obiekcie zakazane. Eliminacja wątków produkcyjnych z dialogów pozwala stacji utrzymać pożądaną, spójną narrację programu. Tym samym udowodniono, że popularny format opiera się nie tylko na intrygach, ale przede wszystkim na żelaznych zasadach narzuconych z góry.

Rusza Hotel Paradise 12