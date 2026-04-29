Tajemnica Kasi nie wyjdzie na jaw do finału sezonu "M jak miłość". Jakub nie dowie się prawdy o ojcostwie

Kiedy Jakub Karski odkryje, że ma córkę z Kasią?

Ostatni odcinek sezonu „M jak miłość” zostanie wyemitowany w maju 2026 roku, chociaż TVP i twórcy nie potwierdzili jeszcze dokładnej daty finału. Wiadomo jednak, że przed wakacyjną przerwą nie dowiemy się, czy Kasia wyzna Jakubowi i Mariuszowi prawdę o fałszowaniu wyników testu DNA. Sanocki nadal będzie przekonany, że jest ojcem małej Zosi, chociaż w rzeczywistości dziecko jest córką Karskiego.

Co wydarzy się dalej w tym wątku „M jak miłość”? Aneta postanowi dać Kasi czas na samodzielne przyznanie się do winy byłemu i obecnemu mężowi, ukrywając jej sekret. Szantaż stosowany przez lekarkę będzie na tyle mocny, że Chodakowska zdecyduje się nie interweniować. Kasia, w akcie rozpaczy, zacznie grozić samobójstwem, jeśli przyjaciółka ją zdemaskuje.

Szantażystka Sokołowska nie da spokoju Kasi

W 1932. odcinku „M jak miłość” zobaczymy, jak bardzo Kasia jest zdeterminowana, aby utrzymać Mariusza w niewiedzy. Brak kontaktu z Jakubem sprawi, że na razie nie będzie musiała konfrontować się z oszukanym Karskim. Jednak to nie koniec jej zmartwień. Kolejny telefon od laborantki Anki Sokołowskiej (Katarzyna Russ) doprowadzi lekarkę do załamana i łez. Mariusz dostrzeże zły stan żony, ale nie połączy faktów.

Kolejna osoba odkryje prawdę o sfałszowanych wynikach testu DNA przed finałem

To jednak nie wszystko. Przed majowym finałem, w 1935. odcinku „M jak miłość”, w posiadanie kompromitujących informacji wejdzie kolejna postać. Będzie to dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński (Mikołaj Krawczyk). Już wcześniej widział on Sokołowską w pobliżu gabinetu Anety, ale dopiero teraz ułoży wszystkie elementy układanki w całość. Sytuacja Kasi skomplikuje się, gdy natarczywa Anka zacznie ją nachodzić w miejscu pracy. Lekarka zda sobie sprawę, że szantażystka ma ją w szachu.

W 1935. odcinku Aleksander Sowiński ostatecznie odkryje fałszerstwo Kasi. Zamiast jednak ujawnić prawdę, bezlitosny dyrektor postanowi wykorzystać kompromitujące informacje do własnych celów. Będzie chciał wymusić na lekarce lojalność, by zyskać sprzymierzeńca w walce przeciwko Olkowi Chodakowskiemu (Maurycy Popiel), którego zamierza pogrążyć.

