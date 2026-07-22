Weronika u żony Grega. Kalski odegra przed Roztocką idealnego męża w "Na Wspólnej"

"Na Wspólnej" odcinek 4263 - czwartek, 13.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

Weronika z "Na Wspólnej" nie będzie zamierzała rezygnować z okazji, aby porozmawiać z Eweliną w cztery oczy. Prawniczka nabierze pewności, że Kalski niewłaściwie traktuje swoją małżonkę, co zauważy podczas jednej z kolacji. Jej pomysł na spotkanie nie wzbudzi zachwytu Grega, który z pewnością postara się stanąć jej na drodze. Jednak Roztocka będzie nieustępliwa i zrobi wszystko, by dojść do prawdy.

Tym bardziej, że w 4262 odcinku spotka zmartwioną Ewelinę na parkingu. Weronika postanowi pójść o krok dalej i odwiedzić ją w domu, gdy Greg będzie poza nim. Choć cel jest jasny – szczera rozmowa – nie wszystko ułoży się po jej myśli.

Greg zaskoczy Weronikę w 4263 odcinku "Na Wspólnej". Co zrobi Kalski?

W 4263 odcinku Ewelina zaprosi Weronikę do środka i usiądą do posiłku. Kiedy zaczną rozmawiać, nieoczekiwanie pojawi się Greg z kwiatami i truskawkami w ręku. Kalski szybko zbliży się do żony, pocałuje ją i podaruje prezenty.

Reakcja Eweliny będzie jednak wymowna. W przeciwieństwie do radosnego Grega, na jej twarzy znów zagości strach. Weronika natychmiast to wychwyci i nie da się zwieść pokazówce, w odróżnieniu od Nalepy (Przemysław Sadowski), który bezrefleksyjnie będzie ufał opowieściom przyjaciela o depresji Eweliny.

Weronika nie uwierzy Kalskiemu w 4263 odcinku "Na Wspólnej"!

Czy wydarzenia z 4263 odcinka "Na Wspólnej" potwierdzą obawy Weroniki? Czy prawniczka zyska pewność, że Kalski jest oprawcą własnej żony? Jeśli tak, czy Ewelina zdecyduje się przyjąć jej pomocną dłoń i prawne wsparcie, by sprzeciwić się mężowi? Co czeka ją po wyjściu Roztockiej?

Weronika będzie musiała zmierzyć się z jeszcze jednym problemem: czy uda jej się otworzyć oczy Lwowi? Czy Nalepa odrzuci ślepą wiarę w przyjaciela, po tym jak wziął jego stronę w niedawnym konflikcie na parkingu? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki "Na Wspólnej".

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