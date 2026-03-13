Dom z "Kogla-mogla" nadal istnieje. Tak wygląda 35 lat od premiery filmu

Pierwsze dwie części serii "Kogel-mogel" skradły serca widzów i do dziś bawią również młode pokolenie. Wiele scen i powiedzonek zapadło w pamięci fanów kultowej produkcji, a słynne słowa Barbary Wolańskiej, w którą wcieliła się Ewa Kasprzyk, czyli "Marian, tu jest jakby luksusowo", które padły w 2. części zatytułowanej "Galimatias, czyli Kogel-Mogel II", weszły do codziennego języka potocznego. Kasia, która podjęła pracę w domu docenta Wolańskiego w Warszawie, w pierwszej odsłonie poznała Pawła Zawadę. Ich znajomość rozwijała się dynamicznie i zakochani niebawem stanęli na ślubnym kobiercu. Po złożeniu przysięgi małżeńskiej Kasia i Paweł zamieszkują w nowo wybudowanym domu na wsi.

Tak dziś wygląda słynny dom z filmu "Kogel-mogel"

Najwięksi fani produkcji zapewne pamiętają, że to właśnie na terenie posesji z zabudowaniami gospodarczymi oraz maszynami rolniczymi stojącymi na podwórku rozegrało się wiele kluczowych scen, między innymi ta, w której Barbara Wolańska goni z docenta Wolańskiego z grabiami, posądzając go o romans. Charakterystyczny budynek z czerwonej cegły, który utrzymany jest w stylistyce lat 80., istnieje do dziś. W rzeczywistości znajduje się we wsi Nowe Ręczaje, położonej w powiecie wołomińskim, w województwie mazowieckim. ​Choć od momentu premiery filmu upłynęło 35 lat, to widzowie nadal z sentymentem wspominają kultowy budynek z dwuspadowym dachem. Dziś budynek jest własnością osób prywatnych, mimo to, do miejscowości nadal często przyjeżdżają fani produkcji, aby zobaczyć miejsce, w którym rozegrało się wiele kluczowych dla filmu scen. Co ciekawe, dom zachował swój pierwotny wygląd, a jego elewacja pozostała niezmieniona. ​

