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W poprzednim odcinku na oddziale onkologii dr Bończyk przejął młodą pacjentkę, która z powodu ogromnego strachu przed operacją guza kręgosłupa nie chciała wyrazić zgody na wycięcie zmiany. Zyta i Paweł w końcu spotkali się z Michaliną, a wizyta w ogrodzie przerodziła się w radosną potańcówkę. Kobieta nie tylko zgodziła się na rozwód, ale też zaproponowała im wspólny wylot na Dominikanę. W międzyczasie Kaja zmagała się z zalaniem sąsiadów, otrzymując wsparcie od Grześka, który zadeklarował pomoc w naprawie awarii. Tomek i Wojtek wzięli udział w trudnej reanimacji chłopaka po wypadku samochodowym, a po udanej akcji spotkali się na wspólnej kolacji z Martą i Kają. Czego teraz się spodziewać?
„Szpital św. Anny” odcinek 186 - streszczenie
Marta, Gośka i Sokół z bazy pogotowia lotniczego zostaną wezwani do Ojcowa, gdzie na szlaku dwóch mężczyzn zaskoczy gwałtowna nawałnica. Jeden z turystów zostanie rażony piorunem, a drugi spadnie ze skał, co zmusi ratowników do lądowania w ekstremalnych warunkach pogodowych. Na miejscu okaże się, że stan poparzonego pacjenta jest krytyczny, a usterka helikoptera oraz zablokowane przez powalone drzewa drogi odetną zespół od pomocy z zewnątrz. W tym samym czasie w szpitalu Wroński będzie musiał zmierzyć się z cięciami budżetowymi oraz nagłym powrotem Daniela, który z nakazem w ręku i przed kamerami uderzy w dyrekcję placówki. Łukasz Wroński zajmie się starszą pacjentką z podejrzeniem zawału i podejmie decyzję o jej operacji. Przy okazji nabierze podejrzeń, że sąsiad kobiety chce wykorzystać jej stan, by wyłudzić od niej mieszkanie. Kasia zakończy swoją rozprawę rozwodową, a dzień zamkną niespodziewane oświadczyny Łukasza, który poprosi o rękę Asię mimo ostrzeżeń ze strony Wojtka.
„Szpital św. Anny” odcinek 186 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premierowy, 186. odcinek serialu „Szpital św. Anny” zostanie wyemitowany w środę, 18 listopada 2026 r. Widzowie będą mogli go obejrzeć o godz. 16:50 na antenie stacji TVN.
„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada
„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy, który pokazuje codzienne zmagania personelu krakowskiej placówki zdrowia. Produkcja śledzi losy zdeterminowanych kobiet, których zawodowa codzienność to nieustanny wyścig z czasem i walka o życie pacjentów. Fabuła łączy dynamiczne przypadki medyczne z prywatnymi dylematami bohaterek, ukazując ich zmagania w roli matek, partnerek i przyjaciółek. Ważnymi elementami opowieści są zawodowa solidarność, konflikty wewnątrz zespołu oraz trudna cena pracy ratującej ludzkie życie. Każdy dyżur to nowa, poruszająca historia, w której medycyna przeplata się z silnymi emocjami. Obsada tego serialu to m.in.:
- Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
- Joanna Liszowska (jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk)
- Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
- Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
- Marta Wierzbicka (jako Daria Bursztyn)
- Katarzyna Glinka (jako Małgorzata „Gośka” Abratowska)
- Piotr Stramowski (jako Maciek Bilewicz)
- Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
- Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
- Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)
- Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)
- Piotr Nerlewski (jako Tomek Jaworski)
- Mateusz Mosiewicz (jako Wojtek Fidor)
- Jakub Świderski (jako Łukasz Wroński)
- Maciej Makowski (jako Bartek Hajduk)