W poprzednim odcinku na oddziale onkologii dr Bończyk przejął młodą pacjentkę, która z powodu ogromnego strachu przed operacją guza kręgosłupa nie chciała wyrazić zgody na wycięcie zmiany. Zyta i Paweł w końcu spotkali się z Michaliną, a wizyta w ogrodzie przerodziła się w radosną potańcówkę. Kobieta nie tylko zgodziła się na rozwód, ale też zaproponowała im wspólny wylot na Dominikanę. W międzyczasie Kaja zmagała się z zalaniem sąsiadów, otrzymując wsparcie od Grześka, który zadeklarował pomoc w naprawie awarii. Tomek i Wojtek wzięli udział w trudnej reanimacji chłopaka po wypadku samochodowym, a po udanej akcji spotkali się na wspólnej kolacji z Martą i Kają. Czego teraz się spodziewać?

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„Szpital św. Anny” odcinek 186 - streszczenie

Marta, Gośka i Sokół z bazy pogotowia lotniczego zostaną wezwani do Ojcowa, gdzie na szlaku dwóch mężczyzn zaskoczy gwałtowna nawałnica. Jeden z turystów zostanie rażony piorunem, a drugi spadnie ze skał, co zmusi ratowników do lądowania w ekstremalnych warunkach pogodowych. Na miejscu okaże się, że stan poparzonego pacjenta jest krytyczny, a usterka helikoptera oraz zablokowane przez powalone drzewa drogi odetną zespół od pomocy z zewnątrz. W tym samym czasie w szpitalu Wroński będzie musiał zmierzyć się z cięciami budżetowymi oraz nagłym powrotem Daniela, który z nakazem w ręku i przed kamerami uderzy w dyrekcję placówki. Łukasz Wroński zajmie się starszą pacjentką z podejrzeniem zawału i podejmie decyzję o jej operacji. Przy okazji nabierze podejrzeń, że sąsiad kobiety chce wykorzystać jej stan, by wyłudzić od niej mieszkanie. Kasia zakończy swoją rozprawę rozwodową, a dzień zamkną niespodziewane oświadczyny Łukasza, który poprosi o rękę Asię mimo ostrzeżeń ze strony Wojtka.

„Szpital św. Anny” odcinek 186 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy, 186. odcinek serialu „Szpital św. Anny” zostanie wyemitowany w środę, 18 listopada 2026 r. Widzowie będą mogli go obejrzeć o godz. 16:50 na antenie stacji TVN.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy, który pokazuje codzienne zmagania personelu krakowskiej placówki zdrowia. Produkcja śledzi losy zdeterminowanych kobiet, których zawodowa codzienność to nieustanny wyścig z czasem i walka o życie pacjentów. Fabuła łączy dynamiczne przypadki medyczne z prywatnymi dylematami bohaterek, ukazując ich zmagania w roli matek, partnerek i przyjaciółek. Ważnymi elementami opowieści są zawodowa solidarność, konflikty wewnątrz zespołu oraz trudna cena pracy ratującej ludzkie życie. Każdy dyżur to nowa, poruszająca historia, w której medycyna przeplata się z silnymi emocjami. Obsada tego serialu to m.in.:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Marta Wierzbicka (jako Daria Bursztyn)

Katarzyna Glinka (jako Małgorzata „Gośka” Abratowska)

Piotr Stramowski (jako Maciek Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)

Piotr Nerlewski (jako Tomek Jaworski)

Mateusz Mosiewicz (jako Wojtek Fidor)

Jakub Świderski (jako Łukasz Wroński)

Maciej Makowski (jako Bartek Hajduk)