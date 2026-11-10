„Barwy szczęścia”: streszczenie odcinka 3443

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-10 7:19

W 3443. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kornel wypowie otwartą wojnę Weronice, co doprowadzi do głośnej awantury w biurze. Kasię zacznie niepokoić pomoc, jaką Janka oferuje Mariuszowi przy handlu gruntami. Tymczasem wspólne chwile Ksawerego i Celiny sprawią, że ich relacja wyraźnie się zacieśni.

Kasia Górka i Mariusz stoją przytuleni na polu obok traktora. O ich relacji w Barwach szczęścia przeczytasz na Eska.
Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku rywalizacja redakcyjna zaostrzyła konflikt między Weroniką a Błażejem. Modrzycki nie wiedział jeszcze, że jego partnerka zatrudniła Radomira i sam próbował namówić dziennikarza na powrót do „Szoku”. Jerzy po kontuzji trafił pod opiekę Hermana, a Malwina poprosiła go o pomoc w sieci. Kasia straciła w końcu cierpliwość do buntującego się Ksawerego, natomiast Celina wzięła stronę chłopaka, co wywołało ostrą kłótnię z Górką. Czego teraz się spodziewać?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3443 - streszczenie

Radomir wytknie Weronice, że w jej redakcji brakuje pieniędzy i ludzi. W biurze Ciesielskiej znów dojdzie do awantury, gdy Kornel otwarcie wypowie jej wojnę. Błażej będzie miał do Weroniki pretensje o to, że postanowiła zatrudnić Radomira. Choć Kasia spędzi z Mariuszem romantyczny poranek, zacznie ją niepokoić to, że Janka pomaga jej ukochanemu w sprzedaży gruntów. W tym samym czasie Ksawery będzie miło spędzać czas z Celiną, a ich relacja wyraźnie się zacieśni.

„Barwy szczęścia” odcinek 3443 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy, 3443. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany o godzinie 20:05 na antenie TVP2 w środę, 18 listopada 2026 roku.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to popularna produkcja obyczajowa, która od 2007 roku przybliża losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla Pod Sosnami. Serial pokazuje codzienność rodzin i sąsiadów, którzy wspólnie mierzą się z kłopotami zdrowotnymi, zawodowymi oraz skomplikowanymi uczuciami. Bohaterowie z różnych pokoleń muszą każdego dnia podejmować trudne wybory, szukając własnej drogi w obliczu życiowych zmian. Wielowątkowa fabuła sprawnie łączy tematy społeczne z wątkami komediowymi, a nawet kryminalnymi. Największą siłą serialu pozostają autentyczne emocje, w których widzowie mogą łatwo odnaleźć własne przeżycia. W obsadzie występują:

  • Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Marek Molak (jako Hubert Pyrka)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)
  • Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
  • Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
  • Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
  • Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)
  • Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)
  • Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)
  • Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)
  • Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)
  • Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
„Barwy szczęścia”: odcinki 3441-3445
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