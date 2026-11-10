W poprzednim odcinku rywalizacja redakcyjna zaostrzyła konflikt między Weroniką a Błażejem. Modrzycki nie wiedział jeszcze, że jego partnerka zatrudniła Radomira i sam próbował namówić dziennikarza na powrót do „Szoku”. Jerzy po kontuzji trafił pod opiekę Hermana, a Malwina poprosiła go o pomoc w sieci. Kasia straciła w końcu cierpliwość do buntującego się Ksawerego, natomiast Celina wzięła stronę chłopaka, co wywołało ostrą kłótnię z Górką. Czego teraz się spodziewać?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3443 - streszczenie

Radomir wytknie Weronice, że w jej redakcji brakuje pieniędzy i ludzi. W biurze Ciesielskiej znów dojdzie do awantury, gdy Kornel otwarcie wypowie jej wojnę. Błażej będzie miał do Weroniki pretensje o to, że postanowiła zatrudnić Radomira. Choć Kasia spędzi z Mariuszem romantyczny poranek, zacznie ją niepokoić to, że Janka pomaga jej ukochanemu w sprzedaży gruntów. W tym samym czasie Ksawery będzie miło spędzać czas z Celiną, a ich relacja wyraźnie się zacieśni.

„Barwy szczęścia” odcinek 3443 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy, 3443. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany o godzinie 20:05 na antenie TVP2 w środę, 18 listopada 2026 roku.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to popularna produkcja obyczajowa, która od 2007 roku przybliża losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla Pod Sosnami. Serial pokazuje codzienność rodzin i sąsiadów, którzy wspólnie mierzą się z kłopotami zdrowotnymi, zawodowymi oraz skomplikowanymi uczuciami. Bohaterowie z różnych pokoleń muszą każdego dnia podejmować trudne wybory, szukając własnej drogi w obliczu życiowych zmian. Wielowątkowa fabuła sprawnie łączy tematy społeczne z wątkami komediowymi, a nawet kryminalnymi. Największą siłą serialu pozostają autentyczne emocje, w których widzowie mogą łatwo odnaleźć własne przeżycia. W obsadzie występują:

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Marek Molak (jako Hubert Pyrka)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)

Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)

Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)

Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)