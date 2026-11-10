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W poprzednim odcinku rywalizacja redakcyjna zaostrzyła konflikt między Weroniką a Błażejem. Modrzycki nie wiedział jeszcze, że jego partnerka zatrudniła Radomira i sam próbował namówić dziennikarza na powrót do „Szoku”. Jerzy po kontuzji trafił pod opiekę Hermana, a Malwina poprosiła go o pomoc w sieci. Kasia straciła w końcu cierpliwość do buntującego się Ksawerego, natomiast Celina wzięła stronę chłopaka, co wywołało ostrą kłótnię z Górką. Czego teraz się spodziewać?
„Barwy szczęścia” odcinek 3443 - streszczenie
Radomir wytknie Weronice, że w jej redakcji brakuje pieniędzy i ludzi. W biurze Ciesielskiej znów dojdzie do awantury, gdy Kornel otwarcie wypowie jej wojnę. Błażej będzie miał do Weroniki pretensje o to, że postanowiła zatrudnić Radomira. Choć Kasia spędzi z Mariuszem romantyczny poranek, zacznie ją niepokoić to, że Janka pomaga jej ukochanemu w sprzedaży gruntów. W tym samym czasie Ksawery będzie miło spędzać czas z Celiną, a ich relacja wyraźnie się zacieśni.
„Barwy szczęścia” odcinek 3443 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premierowy, 3443. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany o godzinie 20:05 na antenie TVP2 w środę, 18 listopada 2026 roku.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to popularna produkcja obyczajowa, która od 2007 roku przybliża losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla Pod Sosnami. Serial pokazuje codzienność rodzin i sąsiadów, którzy wspólnie mierzą się z kłopotami zdrowotnymi, zawodowymi oraz skomplikowanymi uczuciami. Bohaterowie z różnych pokoleń muszą każdego dnia podejmować trudne wybory, szukając własnej drogi w obliczu życiowych zmian. Wielowątkowa fabuła sprawnie łączy tematy społeczne z wątkami komediowymi, a nawet kryminalnymi. Największą siłą serialu pozostają autentyczne emocje, w których widzowie mogą łatwo odnaleźć własne przeżycia. W obsadzie występują:
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Marek Molak (jako Hubert Pyrka)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)
- Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)
- Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)
- Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)