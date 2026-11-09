W poprzednim odcinku ranna po ataku w celi Aynur trafiła pod opiekę Sinana do szpitala. W tym samym czasie policja natrafiła na ślad podejrzanych przelewów Turguta na konto zamordowanej Ezgi. Poyraz odnalazł adres magazynu, w którym przetrzymywana była Nana, a chcąc chronić Pelin, zostawił ją u Adalet. Jednak podczas próby ratowania Nany, Poyraz sam wpadł w ręce Atakana, który próbował wydobyć od niego informacje o miejscu pobytu swojej siostry. Czego można się spodziewać w nadchodzącym odcinku?

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„Dziedzictwo” odcinek 1072 - streszczenie

Nana nie będzie mogła znieść widoku cierpienia torturowanego Poyraza i zacznie błagać Atakana, aby ten okazał litość jej ukochanemu. Jednocześnie Aynur będzie przekonana, że Sinan wyznał jej miłość i opowie o tym Czarnej, a ta zachęci ją, by nie rezygnowała ze swoich marzeń. Ibrahim zdobędzie nagrania pokazujące, jak Turgut podjeżdża pod dom Ezgi. Na tej podstawie Sinan i Baran przejdą do działania, aby wyjaśnić tę sprawę.

„Dziedzictwo” odcinek 1072 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 1072 odcinka serialu „Dziedzictwo” będzie miała miejsce o godz. 16:00 na antenie stacji TVP1 we wtorek, 17 listopada 2026 r.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to popularny turecki serial obyczajowy opowiadający o trudnych relacjach rodzinnych, zaufaniu oraz odpowiedzialności za drugiego człowieka. Głównymi postaciami są Nana, Poyraz oraz Yusuf, których wspólne losy kształtowane są przez liczne tajemnice, manipulacje i narastającą zazdrość. Produkcja łączy w sobie klasyczny melodramat z elementami sensacyjnymi, ukazując bohaterów zmuszonych do wyborów między dumą a lojalnością. Obok wielkich emocji istotne miejsce zajmują wątki codziennego życia domowego oraz poboczne historie, które uzupełniają główną oś fabularną. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Adnan Mehmet Ali Aslan (jako Ibrahim)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Özge Agyar