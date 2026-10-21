W poprzednim odcinku Krystyna martwiła się o Tomka po tym, co zrobił mu ojczym, i próbowała znaleźć sposób, by go wesprzeć. Zespół ruszył do nieprzytomnego mężczyzny znalezionego na ulicy, a Tomek już w karetce rozpoznał u niego hipoglikemię. W szpitalu pacjentem zajęła się Gośka, a personel odkrył, że to znany szef kuchni i autor książek. Monitoring potwierdził też, że Sara ukradła pieniądze jednej z pielęgniarek. Gośka oddała je, ale zdecydowała, że przestanie ratować siostrę. Daria i Krzysztof dobrze czuli się we wspólnym mieszkaniu, lecz przypadkiem dowiedzieli się o komisji mobbingowej w sprawie Łukasza. Wroński chciał porozmawiać z synem. Na SOR trafiła kobieta w 36. tygodniu ciąży, u której doszło do zatrzymania krążenia. Doktor Bursztyn wykonała cesarskie cięcie, a pacjentkę czekała operacja serca. Adrian poinformował matkę o narodzinach wnuka i poprosił ją o spotkanie.

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„Szpital św. Anny” odcinek 173 - streszczenie

Pogotowie lotnicze ruszy po podtopionego chłopaka. Gośka, Marta i Sokół zabiorą go w ciężkim stanie do szpitala, ale podczas lotu jego stan nagle się pogorszy. Ratownicy zaczną podejrzewać, że chłopak wcześniej zażył leki przeciwlękowe. Na SOR będą już czekać Ania Knapik i Maciek Bilewicz. Kasia i dzieci namówią Maćka na wieczorne wyjście na pizzę, lecz lekarz nie będzie potrafił pozbyć się złych przeczuć. Szykująca się do wypisu pacjentka zacznie mieć urojenia i gwałtowne objawy neurologiczne, a później pojawi się u niej niedowład kończyn. Po konsultacji z Krzysztofem Wrońskim Bilewicz rozpozna chorobę i spróbuje załatwić dziewczynie miejsce w specjalistycznym szpitalu w Warszawie. Tymczasem Hanka wezwie Tomka na komisariat, by złożył zeznania w sprawie zatrzymania ojczyma oraz użycia broni przez policjantkę. Marta nie będzie mogła się z nim skontaktować. W szpitalu zjawi się agresywny były pacjent Maćka, zrobi awanturę i brutalnie zaatakuje lekarza.

„Szpital św. Anny” odcinek 173 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

173. odcinek „Szpitala św. Anny” TVN wyemituje w czwartek, 29 października 2026 roku, o godzinie 16:50. Tego dnia do szpitala trafi podtopiony chłopak, którego stan gwałtownie się pogorszy. Maciek będzie też walczył o pomoc dla pacjentki, u której pojawią się niepokojące objawy neurologiczne. Lekarza czeka również niebezpieczne spotkanie z byłym pacjentem.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Głównymi bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które podczas trudnych dyżurów muszą szybko podejmować ważne decyzje. Historie pacjentów przeplatają się z ich życiem prywatnym, rodzinnymi obowiązkami, miłością i konfliktami. Ważne są też przyjaźń oraz zawodowa solidarność kobiet pracujących w szpitalu. Mimo różnic charakterów i doświadczeń bohaterki mogą na siebie liczyć. W serialu grają m.in.:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Anna Czartoryska-Niemczycka

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk