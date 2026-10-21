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W poprzednim odcinku Krystyna martwiła się o Tomka po tym, co zrobił mu ojczym, i próbowała znaleźć sposób, by go wesprzeć. Zespół ruszył do nieprzytomnego mężczyzny znalezionego na ulicy, a Tomek już w karetce rozpoznał u niego hipoglikemię. W szpitalu pacjentem zajęła się Gośka, a personel odkrył, że to znany szef kuchni i autor książek. Monitoring potwierdził też, że Sara ukradła pieniądze jednej z pielęgniarek. Gośka oddała je, ale zdecydowała, że przestanie ratować siostrę. Daria i Krzysztof dobrze czuli się we wspólnym mieszkaniu, lecz przypadkiem dowiedzieli się o komisji mobbingowej w sprawie Łukasza. Wroński chciał porozmawiać z synem. Na SOR trafiła kobieta w 36. tygodniu ciąży, u której doszło do zatrzymania krążenia. Doktor Bursztyn wykonała cesarskie cięcie, a pacjentkę czekała operacja serca. Adrian poinformował matkę o narodzinach wnuka i poprosił ją o spotkanie.
„Szpital św. Anny” odcinek 173 - streszczenie
Pogotowie lotnicze ruszy po podtopionego chłopaka. Gośka, Marta i Sokół zabiorą go w ciężkim stanie do szpitala, ale podczas lotu jego stan nagle się pogorszy. Ratownicy zaczną podejrzewać, że chłopak wcześniej zażył leki przeciwlękowe. Na SOR będą już czekać Ania Knapik i Maciek Bilewicz. Kasia i dzieci namówią Maćka na wieczorne wyjście na pizzę, lecz lekarz nie będzie potrafił pozbyć się złych przeczuć. Szykująca się do wypisu pacjentka zacznie mieć urojenia i gwałtowne objawy neurologiczne, a później pojawi się u niej niedowład kończyn. Po konsultacji z Krzysztofem Wrońskim Bilewicz rozpozna chorobę i spróbuje załatwić dziewczynie miejsce w specjalistycznym szpitalu w Warszawie. Tymczasem Hanka wezwie Tomka na komisariat, by złożył zeznania w sprawie zatrzymania ojczyma oraz użycia broni przez policjantkę. Marta nie będzie mogła się z nim skontaktować. W szpitalu zjawi się agresywny były pacjent Maćka, zrobi awanturę i brutalnie zaatakuje lekarza.
„Szpital św. Anny” odcinek 173 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
173. odcinek „Szpitala św. Anny” TVN wyemituje w czwartek, 29 października 2026 roku, o godzinie 16:50. Tego dnia do szpitala trafi podtopiony chłopak, którego stan gwałtownie się pogorszy. Maciek będzie też walczył o pomoc dla pacjentki, u której pojawią się niepokojące objawy neurologiczne. Lekarza czeka również niebezpieczne spotkanie z byłym pacjentem.
„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada
„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Głównymi bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które podczas trudnych dyżurów muszą szybko podejmować ważne decyzje. Historie pacjentów przeplatają się z ich życiem prywatnym, rodzinnymi obowiązkami, miłością i konfliktami. Ważne są też przyjaźń oraz zawodowa solidarność kobiet pracujących w szpitalu. Mimo różnic charakterów i doświadczeń bohaterki mogą na siebie liczyć. W serialu grają m.in.:
- Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz
- Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk
- Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka
- Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska
- Klaudia Koścista jako Marta Galica
- Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn
- Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska
- Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker
- Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk
- Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń
- Anna Czartoryska-Niemczycka
- Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski
- Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor
- Jakub Świderski jako Łukasz Wroński
- Maciej Makowski jako Bartek Hajduk