W poprzednim odcinku Weronika kontynuowała reporterskie śledztwo. Podczas dyskretnej obserwacji dilera Kamila Janasa zauważyła, że mężczyzna potajemnie spotyka się ze Szczepką, lekarką znaną Hubertowi z pogotowia. Dziennikarka próbowała skonfrontować kobietę ze zgromadzonymi dowodami, lecz przerażona Szczepka błagała, by nie publikować artykułu i nie niszczyć jej życia oraz dorobku. Marcin rano pojechał do sądu, zostawiając Darię w domu, aby zajęła się małym Oskarem. Spokój w mieszkaniu przerwał nagły powrót Renaty z odwyku. Kobieta była wstrząśnięta, gdy zobaczyła tam swoją domniemaną rywalkę. Tymczasem relacja Oliwki i Hugona się zacieśniła, a naukowiec zaprosił ją najpierw na obiad, a później na wieczornego drinka. Co tym razem czeka bohaterów?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3430 - streszczenie

Obecność Darii w mieszkaniu wywoła poważny kryzys w relacji Renaty i Marcina. Kobieta stanowczo odmówi powrotu na terapię odwykową, a ukochanego zasypie gorzkimi wyrzutami. Wkrótce Kodur i jego policyjna partnerka odwiedzą małego Oskara w rodzinie zastępczej. Troska o chłopca zbliży ich do siebie. Weronika wpadnie w furię, gdy odkryje, że Błażej i Kornel ocenzurowali jej tekst o nielegalnym handlu opioidowymi receptami, usuwając wątek hotelu Stańskiego. Po ostrej kłótni z ukochanym spędzi noc u ojca. W firmie Oliwki zjawi się Tomasz, by ustalić szczegóły spłaty pożyczki, a w sercu dziewczyny odżyją dawne uczucia. Kępski po południu spotka się na randce z Grażyną.

„Barwy szczęścia” odcinek 3430 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Emisja 3430. odcinka „Barw szczęścia” odbędzie się w czwartek, 29 października 2026 roku. Serial będzie można oglądać na antenie TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:05. To właśnie wtedy widzowie poznają dalszy ciąg historii Renaty, Marcina i Weroniki.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedla Pod Sosnami, a także o bohaterach związanych z Zakrzewiem. Ich codzienność wypełniają sprawy rodzinne, miłosne, zawodowe kryzysy, choroby, rozstania i sekrety. W tej historii spotykają się przedstawiciele różnych pokoleń, mierzący się ze zmianami i trudnymi decyzjami. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak