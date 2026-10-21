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W poprzednim odcinku Weronika kontynuowała reporterskie śledztwo. Podczas dyskretnej obserwacji dilera Kamila Janasa zauważyła, że mężczyzna potajemnie spotyka się ze Szczepką, lekarką znaną Hubertowi z pogotowia. Dziennikarka próbowała skonfrontować kobietę ze zgromadzonymi dowodami, lecz przerażona Szczepka błagała, by nie publikować artykułu i nie niszczyć jej życia oraz dorobku. Marcin rano pojechał do sądu, zostawiając Darię w domu, aby zajęła się małym Oskarem. Spokój w mieszkaniu przerwał nagły powrót Renaty z odwyku. Kobieta była wstrząśnięta, gdy zobaczyła tam swoją domniemaną rywalkę. Tymczasem relacja Oliwki i Hugona się zacieśniła, a naukowiec zaprosił ją najpierw na obiad, a później na wieczornego drinka. Co tym razem czeka bohaterów?
„Barwy szczęścia” odcinek 3430 - streszczenie
Obecność Darii w mieszkaniu wywoła poważny kryzys w relacji Renaty i Marcina. Kobieta stanowczo odmówi powrotu na terapię odwykową, a ukochanego zasypie gorzkimi wyrzutami. Wkrótce Kodur i jego policyjna partnerka odwiedzą małego Oskara w rodzinie zastępczej. Troska o chłopca zbliży ich do siebie. Weronika wpadnie w furię, gdy odkryje, że Błażej i Kornel ocenzurowali jej tekst o nielegalnym handlu opioidowymi receptami, usuwając wątek hotelu Stańskiego. Po ostrej kłótni z ukochanym spędzi noc u ojca. W firmie Oliwki zjawi się Tomasz, by ustalić szczegóły spłaty pożyczki, a w sercu dziewczyny odżyją dawne uczucia. Kępski po południu spotka się na randce z Grażyną.
„Barwy szczęścia” odcinek 3430 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Emisja 3430. odcinka „Barw szczęścia” odbędzie się w czwartek, 29 października 2026 roku. Serial będzie można oglądać na antenie TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:05. To właśnie wtedy widzowie poznają dalszy ciąg historii Renaty, Marcina i Weroniki.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedla Pod Sosnami, a także o bohaterach związanych z Zakrzewiem. Ich codzienność wypełniają sprawy rodzinne, miłosne, zawodowe kryzysy, choroby, rozstania i sekrety. W tej historii spotykają się przedstawiciele różnych pokoleń, mierzący się ze zmianami i trudnymi decyzjami. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak