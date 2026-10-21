"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3430

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-21 6:30

W 3430. odcinku „Barw szczęścia” Weronika odkryje, że ktoś ingerował w jej tekst. Dziennikarka nie zamierza tego tak zostawić, a kłótnia z Błażejem szybko wymknie się spod kontroli. Tymczasem Renata po powrocie do domu znów znajdzie się w trudnej sytuacji. Jej relacja z Marcinem stanie pod dużym znakiem zapytania.

Renata i Marcin z serialu Barwy szczęścia na spacerze. O kryzysie w ich relacji przeczytasz na Eska.
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Weronika kontynuowała reporterskie śledztwo. Podczas dyskretnej obserwacji dilera Kamila Janasa zauważyła, że mężczyzna potajemnie spotyka się ze Szczepką, lekarką znaną Hubertowi z pogotowia. Dziennikarka próbowała skonfrontować kobietę ze zgromadzonymi dowodami, lecz przerażona Szczepka błagała, by nie publikować artykułu i nie niszczyć jej życia oraz dorobku. Marcin rano pojechał do sądu, zostawiając Darię w domu, aby zajęła się małym Oskarem. Spokój w mieszkaniu przerwał nagły powrót Renaty z odwyku. Kobieta była wstrząśnięta, gdy zobaczyła tam swoją domniemaną rywalkę. Tymczasem relacja Oliwki i Hugona się zacieśniła, a naukowiec zaprosił ją najpierw na obiad, a później na wieczornego drinka. Co tym razem czeka bohaterów?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3430 - streszczenie

Obecność Darii w mieszkaniu wywoła poważny kryzys w relacji Renaty i Marcina. Kobieta stanowczo odmówi powrotu na terapię odwykową, a ukochanego zasypie gorzkimi wyrzutami. Wkrótce Kodur i jego policyjna partnerka odwiedzą małego Oskara w rodzinie zastępczej. Troska o chłopca zbliży ich do siebie. Weronika wpadnie w furię, gdy odkryje, że Błażej i Kornel ocenzurowali jej tekst o nielegalnym handlu opioidowymi receptami, usuwając wątek hotelu Stańskiego. Po ostrej kłótni z ukochanym spędzi noc u ojca. W firmie Oliwki zjawi się Tomasz, by ustalić szczegóły spłaty pożyczki, a w sercu dziewczyny odżyją dawne uczucia. Kępski po południu spotka się na randce z Grażyną.

„Barwy szczęścia” odcinek 3430 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Emisja 3430. odcinka „Barw szczęścia” odbędzie się w czwartek, 29 października 2026 roku. Serial będzie można oglądać na antenie TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:05. To właśnie wtedy widzowie poznają dalszy ciąg historii Renaty, Marcina i Weroniki.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedla Pod Sosnami, a także o bohaterach związanych z Zakrzewiem. Ich codzienność wypełniają sprawy rodzinne, miłosne, zawodowe kryzysy, choroby, rozstania i sekrety. W tej historii spotykają się przedstawiciele różnych pokoleń, mierzący się ze zmianami i trudnymi decyzjami. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Marek Molak jako Hubert Pyrka
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Marcin Perchuć jako Marek Złoty
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
  • Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
  • Jasper Sołtysiewicz jako Justin
  • Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
  • Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
  • Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
  • Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
Barwy szczęścia:odcinki 3427-3431
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barwy szczęścia