Minęły dwie dekady od premiery "Heli w opałach". Jak dziś wyglądają gwiazdy tego kultowego hitu?

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Maja Budka
2026-10-20 5:30

To był hit, którym przed laty żyła cała Polska, a losy tytułowej bohaterki śledziły miliony. Od premiery serialu "Hela w opałach" minęły już dwie dekady. Zobacz, jak czas odmienił jego gwiazdy - niektóre metamorfozy mogą cię naprawdę zaskoczyć.

Pamiętacie ten hit TVN? Od premiery "Heli w opałach" minęły już dwie dekady

Trudno w to uwierzyć, ale to już 20 lat, odkąd na antenie TVN zadebiutował serial komediowy, który na lata zagościł w sercach polskich widzów. Pierwszy odcinek "Heli w opałach" wyemitowano 10 września 2006 roku, a perypetie tytułowej bohaterki szybko stały się tematem rozmów w wielu domach. Serial opowiadał historię Heleny Trojańskiej, energicznej rozwódki po trzydziestce, która samotnie wychowywała trójkę dzieci i próbowała na nowo ułożyć sobie życie. Jej codzienność, pełna zawodowych wyzwań w elektrociepłowni i domowych kłopotów z byłym mężem, który unikał płacenia alimentów, była źródłem wielu zabawnych i wzruszających momentów.

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Gwiazdorska obsada, która bawiła Polaków do łez

Ogromnym atutem produkcji była jej obsada. W tytułową Helę brawurowo wcieliła się Anna Guzik, tworząc postać silnej i zaradnej kobiety, z którą mogło utożsamiać się wiele Polek. U jej boku mogliśmy podziwiać Agatę Kuleszę w roli najlepszej przyjaciółki Edyty, która zawsze służyła dobrą radą i ciętą ripostą. W rolę jej męża, Ryśka, wcielił się Piotr Gąsowski. Nie można zapomnieć o byłym partnerze Heli, Romanie, którego zagrał Marcin Dorociński, a także o jej nowej miłości, Leszku, odgrywanym przez Mariusza Kiljana. Na ekranie pojawili się także dziecięcy aktorzy: Julia Kerner jako Nela, Adrian Gąsior jako Kacper oraz Eryk i Igor Lipińscy, którzy na zmianę grali najmłodszego Jasia.

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Jak dziś wyglądają bohaterowie serialu? Czas był dla nich łaskawy

Od momentu, gdy po raz pierwszy zasiedliśmy przed telewizorami, by śledzić losy Heli i jej rodziny, minęło już 20 lat. To mnóstwo czasu, który odcisnął swoje piętno na wyglądzie aktorów. Dla wielu z nich role w serialu były ważnym etapem w karierze, która później nabrała rozpędu. Dziecięce gwiazdy zdążyły dorosnąć i dziś są już dorosłymi ludźmi. Jak bardzo zmienili się od tamtej pory? Choć upływ lat jest nieunikniony, wielu z nich wciąż zachwyca świetną formą. Zapraszamy do naszej galerii, w której zobaczycie, jak dziś wyglądają aktorzy z serialu "Hela w opałach". Niektóre metamorfozy mogą Was naprawdę zdziwić.

Aktorka Anna Guzik jako Hela w opałach uśmiecha się do aparatu. O losach gwiazd hitu TVN przeczytasz w serwisie Eska.
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