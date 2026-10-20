Pamiętacie ten hit TVN? Od premiery "Heli w opałach" minęły już dwie dekady

Trudno w to uwierzyć, ale to już 20 lat, odkąd na antenie TVN zadebiutował serial komediowy, który na lata zagościł w sercach polskich widzów. Pierwszy odcinek "Heli w opałach" wyemitowano 10 września 2006 roku, a perypetie tytułowej bohaterki szybko stały się tematem rozmów w wielu domach. Serial opowiadał historię Heleny Trojańskiej, energicznej rozwódki po trzydziestce, która samotnie wychowywała trójkę dzieci i próbowała na nowo ułożyć sobie życie. Jej codzienność, pełna zawodowych wyzwań w elektrociepłowni i domowych kłopotów z byłym mężem, który unikał płacenia alimentów, była źródłem wielu zabawnych i wzruszających momentów.

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Gwiazdorska obsada, która bawiła Polaków do łez

Ogromnym atutem produkcji była jej obsada. W tytułową Helę brawurowo wcieliła się Anna Guzik, tworząc postać silnej i zaradnej kobiety, z którą mogło utożsamiać się wiele Polek. U jej boku mogliśmy podziwiać Agatę Kuleszę w roli najlepszej przyjaciółki Edyty, która zawsze służyła dobrą radą i ciętą ripostą. W rolę jej męża, Ryśka, wcielił się Piotr Gąsowski. Nie można zapomnieć o byłym partnerze Heli, Romanie, którego zagrał Marcin Dorociński, a także o jej nowej miłości, Leszku, odgrywanym przez Mariusza Kiljana. Na ekranie pojawili się także dziecięcy aktorzy: Julia Kerner jako Nela, Adrian Gąsior jako Kacper oraz Eryk i Igor Lipińscy, którzy na zmianę grali najmłodszego Jasia.

Jak dziś wyglądają bohaterowie serialu? Czas był dla nich łaskawy

Od momentu, gdy po raz pierwszy zasiedliśmy przed telewizorami, by śledzić losy Heli i jej rodziny, minęło już 20 lat. To mnóstwo czasu, który odcisnął swoje piętno na wyglądzie aktorów. Dla wielu z nich role w serialu były ważnym etapem w karierze, która później nabrała rozpędu. Dziecięce gwiazdy zdążyły dorosnąć i dziś są już dorosłymi ludźmi. Jak bardzo zmienili się od tamtej pory? Choć upływ lat jest nieunikniony, wielu z nich wciąż zachwyca świetną formą. Zapraszamy do naszej galerii, w której zobaczycie, jak dziś wyglądają aktorzy z serialu "Hela w opałach". Niektóre metamorfozy mogą Was naprawdę zdziwić.