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W poprzednim odcinku na SOR trafił ciężko pobity 35-latek, którym podczas dyżuru zajęła się dr Abratowska. Ciemnoskóry mężczyzna był ofiarą hejtu, dlatego Gośka podjęła decyzję o natychmiastowej operacji. Zabieg przeprowadził Maciek. Do szpitala przyjechała przerażona, ciężarna żona pacjenta, która również potrzebowała pomocy. Wkrótce na oddział trafił także jej 16-letni syn. Bilewicz musiał zmierzyć się ze skargą pacjenta po zabiegu ratującym życie. Mężczyzna oskarżył lekarza o przyjęcie łapówki i błąd w sztuce, a sprawą zajęła się mecenas Krystyna Jaworska. Alicja rozmawiała z Olkiem o wyjeździe do USA, czym zdenerwowała Maćka. Ekipa Tomka ruszyła do dziewczyny, której noga utknęła w szafce po nieudanych oświadczynach. Marta czekała na wyniki egzaminów do pogotowia lotniczego. Sabina zwierzyła się Gośce z problemów z synem i rozważała wyprowadzkę od koleżanki. Co wydarzy się dalej?
„Szpital św. Anny” odcinek 162 - streszczenie
Kaja i Ada przygotują dla Grześka urodzinową imprezę niespodziankę. Na SOR trafi 65-letni sportowiec po upadku z drabiny. Dr Anna Knapik poprosi Kaję o konsultację, a ta razem z Wiktorem zleci kolejne badania. Lekarka zacznie podejrzewać, że za stan pacjenta odpowiadają sterydy, więc będzie musiała szczerze z nim porozmawiać. Zespół Tomka pojedzie do willi, gdzie ktoś został postrzelony w nogę. Broń należąca do gospodarza okaże się legalna, ale policja nie uwierzy w wersję o wypadku. Tomek zauważy zdjęcie właściciela domu z Michałem, swoim ojczymem. W drodze do szpitala ranny dostanie krwotoku wewnętrznego. Ratownik zacznie podejrzewać, że gospodarz postrzelił chłopaka i może być niebezpieczny. Tomek spróbuje ustalić, kim jest Robert Sadowski oraz co łączy go z jego ojczymem. W szpitalu wciąż będzie trwał audyt. Kaja zechce poradzić się Wrońskiego w pewnej sprawie, ale zastanie Łukasza sam na sam z audytorką Aldoną Zakrzewską. Alicja wpadnie do Kaśki, bo nie będzie wiedziała, jak rozwiązać sytuację z Olkiem. Wieczorem Piotrowska pójdzie z Wiktorem na urodziny brata, gdzie spotka Wojtka i swoje przyjaciółki.
„Szpital św. Anny” odcinek 162 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
162. odcinek „Szpitala św. Anny” TVN wyemituje w środę, 14 października 2026 roku, o 16:50. Serial będzie można oglądać na antenie TVN. Poprzedni odcinek zostanie pokazany dzień wcześniej, również o tej samej porze.
„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada
„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, rozgrywający się w krakowskim szpitalu. Bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują szybkie decyzje i pomagają pacjentom pod presją czasu. Ich praca przeplata się z życiem prywatnym oraz rodzinnymi problemami. Ważne miejsce zajmują tu przyjaźnie, zawodowa solidarność, konflikty w zespole, miłość i ambicje. W serialu występują:
- Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz
- Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk
- Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka
- Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska
- Klaudia Koścista jako Marta Galica
- Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn
- Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska
- Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker
- Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk
- Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń
- Anna Czartoryska-Niemczycka
- Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski
- Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor
- Jakub Świderski jako Łukasz Wroński
- Maciej Makowski jako Bartek Hajduk