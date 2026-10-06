"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 162

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-06 8:25

W 162. odcinku „Szpitala św. Anny” Tomek nabierze podejrzeń, że postrzelenie w willi wcale nie było nieszczęśliwym wypadkiem. Na miejscu zauważy też zdjęcie, które może mieć związek z jego ojczymem. Tymczasem Kaja przyjdzie do Wrońskiego po radę, ale zastanie go sam na sam z audytorką Aldoną Zakrzewską. Odcinek zostanie wyemitowany 14 października o 16:50 w TVN.

W poprzednim odcinku na SOR trafił ciężko pobity 35-latek, którym podczas dyżuru zajęła się dr Abratowska. Ciemnoskóry mężczyzna był ofiarą hejtu, dlatego Gośka podjęła decyzję o natychmiastowej operacji. Zabieg przeprowadził Maciek. Do szpitala przyjechała przerażona, ciężarna żona pacjenta, która również potrzebowała pomocy. Wkrótce na oddział trafił także jej 16-letni syn. Bilewicz musiał zmierzyć się ze skargą pacjenta po zabiegu ratującym życie. Mężczyzna oskarżył lekarza o przyjęcie łapówki i błąd w sztuce, a sprawą zajęła się mecenas Krystyna Jaworska. Alicja rozmawiała z Olkiem o wyjeździe do USA, czym zdenerwowała Maćka. Ekipa Tomka ruszyła do dziewczyny, której noga utknęła w szafce po nieudanych oświadczynach. Marta czekała na wyniki egzaminów do pogotowia lotniczego. Sabina zwierzyła się Gośce z problemów z synem i rozważała wyprowadzkę od koleżanki. Co wydarzy się dalej?

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„Szpital św. Anny” odcinek 162 - streszczenie

Kaja i Ada przygotują dla Grześka urodzinową imprezę niespodziankę. Na SOR trafi 65-letni sportowiec po upadku z drabiny. Dr Anna Knapik poprosi Kaję o konsultację, a ta razem z Wiktorem zleci kolejne badania. Lekarka zacznie podejrzewać, że za stan pacjenta odpowiadają sterydy, więc będzie musiała szczerze z nim porozmawiać. Zespół Tomka pojedzie do willi, gdzie ktoś został postrzelony w nogę. Broń należąca do gospodarza okaże się legalna, ale policja nie uwierzy w wersję o wypadku. Tomek zauważy zdjęcie właściciela domu z Michałem, swoim ojczymem. W drodze do szpitala ranny dostanie krwotoku wewnętrznego. Ratownik zacznie podejrzewać, że gospodarz postrzelił chłopaka i może być niebezpieczny. Tomek spróbuje ustalić, kim jest Robert Sadowski oraz co łączy go z jego ojczymem. W szpitalu wciąż będzie trwał audyt. Kaja zechce poradzić się Wrońskiego w pewnej sprawie, ale zastanie Łukasza sam na sam z audytorką Aldoną Zakrzewską. Alicja wpadnie do Kaśki, bo nie będzie wiedziała, jak rozwiązać sytuację z Olkiem. Wieczorem Piotrowska pójdzie z Wiktorem na urodziny brata, gdzie spotka Wojtka i swoje przyjaciółki.

„Szpital św. Anny” odcinek 162 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

162. odcinek „Szpitala św. Anny” TVN wyemituje w środę, 14 października 2026 roku, o 16:50. Serial będzie można oglądać na antenie TVN. Poprzedni odcinek zostanie pokazany dzień wcześniej, również o tej samej porze.

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„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, rozgrywający się w krakowskim szpitalu. Bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują szybkie decyzje i pomagają pacjentom pod presją czasu. Ich praca przeplata się z życiem prywatnym oraz rodzinnymi problemami. Ważne miejsce zajmują tu przyjaźnie, zawodowa solidarność, konflikty w zespole, miłość i ambicje. W serialu występują:

  • Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz
  • Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk
  • Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka
  • Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska
  • Klaudia Koścista jako Marta Galica
  • Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn
  • Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska
  • Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker
  • Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk
  • Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń
  • Anna Czartoryska-Niemczycka
  • Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski
  • Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor
  • Jakub Świderski jako Łukasz Wroński
  • Maciej Makowski jako Bartek Hajduk
Kaja i Ada stoją z drinkami przy stole z przekąskami. O ich przyjęciu w Szpitalu św. Anny przeczytasz na Eska.
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ROLKI

Serial Szpital św. Anny