W poprzednim odcinku na SOR trafił ciężko pobity 35-latek, którym podczas dyżuru zajęła się dr Abratowska. Ciemnoskóry mężczyzna był ofiarą hejtu, dlatego Gośka podjęła decyzję o natychmiastowej operacji. Zabieg przeprowadził Maciek. Do szpitala przyjechała przerażona, ciężarna żona pacjenta, która również potrzebowała pomocy. Wkrótce na oddział trafił także jej 16-letni syn. Bilewicz musiał zmierzyć się ze skargą pacjenta po zabiegu ratującym życie. Mężczyzna oskarżył lekarza o przyjęcie łapówki i błąd w sztuce, a sprawą zajęła się mecenas Krystyna Jaworska. Alicja rozmawiała z Olkiem o wyjeździe do USA, czym zdenerwowała Maćka. Ekipa Tomka ruszyła do dziewczyny, której noga utknęła w szafce po nieudanych oświadczynach. Marta czekała na wyniki egzaminów do pogotowia lotniczego. Sabina zwierzyła się Gośce z problemów z synem i rozważała wyprowadzkę od koleżanki. Co wydarzy się dalej?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Szpital św. Anny” odcinek 162 - streszczenie

Kaja i Ada przygotują dla Grześka urodzinową imprezę niespodziankę. Na SOR trafi 65-letni sportowiec po upadku z drabiny. Dr Anna Knapik poprosi Kaję o konsultację, a ta razem z Wiktorem zleci kolejne badania. Lekarka zacznie podejrzewać, że za stan pacjenta odpowiadają sterydy, więc będzie musiała szczerze z nim porozmawiać. Zespół Tomka pojedzie do willi, gdzie ktoś został postrzelony w nogę. Broń należąca do gospodarza okaże się legalna, ale policja nie uwierzy w wersję o wypadku. Tomek zauważy zdjęcie właściciela domu z Michałem, swoim ojczymem. W drodze do szpitala ranny dostanie krwotoku wewnętrznego. Ratownik zacznie podejrzewać, że gospodarz postrzelił chłopaka i może być niebezpieczny. Tomek spróbuje ustalić, kim jest Robert Sadowski oraz co łączy go z jego ojczymem. W szpitalu wciąż będzie trwał audyt. Kaja zechce poradzić się Wrońskiego w pewnej sprawie, ale zastanie Łukasza sam na sam z audytorką Aldoną Zakrzewską. Alicja wpadnie do Kaśki, bo nie będzie wiedziała, jak rozwiązać sytuację z Olkiem. Wieczorem Piotrowska pójdzie z Wiktorem na urodziny brata, gdzie spotka Wojtka i swoje przyjaciółki.

„Szpital św. Anny” odcinek 162 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

162. odcinek „Szpitala św. Anny” TVN wyemituje w środę, 14 października 2026 roku, o 16:50. Serial będzie można oglądać na antenie TVN. Poprzedni odcinek zostanie pokazany dzień wcześniej, również o tej samej porze.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, rozgrywający się w krakowskim szpitalu. Bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują szybkie decyzje i pomagają pacjentom pod presją czasu. Ich praca przeplata się z życiem prywatnym oraz rodzinnymi problemami. Ważne miejsce zajmują tu przyjaźnie, zawodowa solidarność, konflikty w zespole, miłość i ambicje. W serialu występują:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Anna Czartoryska-Niemczycka

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk