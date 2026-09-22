W poprzednim odcinku na SOR pod opiekę dra Rogowskiego trafił pięcioletni chłopiec poszkodowany w wypadku. Jego babcia, która prowadziła auto, była nieprzytomna i w ciężkim stanie. Dr Bilewicz zdecydował o natychmiastowej operacji kobiety, a podczas zabiegu asystował Krzysztof Wroński. Dr Orłowicz przygotowywała Kacpra do usunięcia guza i wszczepienia protezy kolana. Chłopak zaczął podejrzewać, że dziewczyna poznana na oddziale, łudząco do niego podobna, może być jego siostrą. Zyta dowiedziała się też, że jej ojciec ma początki choroby Alzheimera. Zychowicz poprosił Kaję, by powstrzymała Wiktora przed odejściem, a dyrektor postawił sprawę jasno: w szpitalu może zostać tylko jedno z nich. Co wydarzy się dalej?

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„Szpital św. Anny” odcinek 152 - streszczenie

Asia Wrońska powie Łukaszowi, że chce na stałe wyjechać do Kanady, gdzie mieszka jej siostra. Mężczyzna będzie zszokowany, bo nie chce rozstawać się z dziećmi. W pracy Łukasz ustali, co było przyczyną omdlenia pacjenta i jego problemów z sercem. Po porannej rozmowie z żoną sam zacznie źle się czuć. Ponieważ w przeszłości przeszedł zawał, zdecyduje się zbadać serce. Kaja nie pogodzi się z ultimatum ordynatora i porozmawia z Wiktorem, który postanowi odejść ze stażu. Lekarka poszuka wsparcia u Krystyny Jaworskiej, spotka się też z przyjaciółkami i spróbuje jeszcze raz porozmawiać z Łukaszem. Dr Orłowicz zbada niesłyszącą pacjentkę z podejrzeniem chłoniaka. Zyta odwiedzi Tadeusza, który przechodzi badania, a Zuzanna opowie jej ich wspólną historię.

„Szpital św. Anny” odcinek 152 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

152. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany 30 września 2026 roku na antenie TVN. Początek zaplanowano na godzinę 16:50. W centrum wydarzeń znajdą się wtedy sprawy Asi, Łukasza, Kai i Wiktora.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują szybkie decyzje i walczą o zdrowie swoich pacjentów. Trudne dyżury przeplatają się u nich z problemami rodzinnymi, uczuciowymi rozterkami, przyjaźniami i konfliktami w zespole. Poza pracą każda z nich mierzy się też z własnymi sprawami. Mimo różnic kobiety mogą jednak liczyć na wzajemne wsparcie. W serialu występują m.in.:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia „Zosia” Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk