W poprzednim odcinku pogotowie ruszyło do dworku, gdzie 38-letni hrabia zasłabł w piwniczce z winami. Dr Rogowski zajął się mężczyzną, ale wkrótce z tego samego adresu wpłynęło kolejne wezwanie. Matka hrabiego również straciła przytomność i miała podobne objawy, więc wszystko wskazywało na zatrucie. Hrabia był przekonany, że Mirek może mieć szlacheckie korzenie. U Hajduków od rana panowała napięta atmosfera przez złośliwości Bartka. Kaśka wpadła do szpitala tylko na chwilę, ponieważ chciała obejrzeć kolejny dom. Rogowski poprosił ją też o konsultację dziewczyny, która nagle przestała mówić. Po rozmowie z Maćkiem Kasia pojechała z Wandzią i Igorkiem obejrzeć dom. W tym czasie Bartek zaskoczył wszystkich obiadem i niespodzianką dla dzieci, a Asia poprosiła Łukasza, by Daniel Radecki mógł odbierać ich córkę z przedszkola.

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„Szpital św. Anny” odcinek 145 - streszczenie

Wojtek i Hanka będą grać w bilard w klubie, gdy do lokalu wtargnie uzbrojony napastnik. Mężczyzna weźmie klientów na zakładników i zażąda od właścicielki miliona złotych. Gdy kobieta zostanie postrzelona w nogę, Wojtek zacznie tamować krwawienie. Bez szybkiego transportu do szpitala ranna może się wykrwawić. Przed klubem pojawią się policja i negocjator, ale napięcie wzrośnie, gdy jedna z zakładniczek dostanie ataku astmy, a w lokalu znów padną strzały. Tymczasem Sergiusz zostanie sam na dyżurze na onkologii i zbada 55-letniego pacjenta z krwawieniem z przewodu pokarmowego. Lekarz będzie podejrzewał raka, lecz mężczyzna odmówi leczenia i wyjdzie ze szpitala. Wkrótce wróci jednak razem z żoną. Bończyk będzie też szykował się na spotkanie z Niną i jej znajomym Maksem. Na oddziale czeka go ponadto wyjaśnienie sprawy oskarżenia salowego Szymona o kradzież tabletu.

„Szpital św. Anny” odcinek 145 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

145. odcinek „Szpitala św. Anny” TVN wyemituje w poniedziałek, 21 września 2026 roku, o godzinie 16:50. To właśnie wtedy Wojtek i Hanka znajdą się w środku dramatycznej sytuacji w klubie. Sergiusz z kolei będzie musiał sam zmierzyć się z trudnym przypadkiem na onkologii.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja toczy się w krakowskim szpitalu. W centrum historii są lekarki i ratowniczka medyczna. Na dyżurach muszą szybko podejmować decyzje i walczyć o zdrowie pacjentów, a po pracy mierzą się z własnymi problemami. Życie zawodowe bohaterek przeplata się z rodzinnymi sprawami, przyjaźniami i konfliktami w zespole. Mimo różnic kobiety mogą liczyć na swoje wsparcie. W obsadzie są m.in.:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk