"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 145

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-11 7:00

W 145. odcinku „Szpitala św. Anny” spokojny wieczór Wojtka i Hanki w klubie zamieni się w koszmar. Uzbrojony mężczyzna weźmie klientów na zakładników, a po chwili padną strzały. Ranna właścicielka będzie potrzebowała natychmiastowej pomocy. Wojtek zrobi wszystko, by powstrzymać krwawienie, choć każda minuta będzie miała znaczenie.

W poprzednim odcinku pogotowie ruszyło do dworku, gdzie 38-letni hrabia zasłabł w piwniczce z winami. Dr Rogowski zajął się mężczyzną, ale wkrótce z tego samego adresu wpłynęło kolejne wezwanie. Matka hrabiego również straciła przytomność i miała podobne objawy, więc wszystko wskazywało na zatrucie. Hrabia był przekonany, że Mirek może mieć szlacheckie korzenie. U Hajduków od rana panowała napięta atmosfera przez złośliwości Bartka. Kaśka wpadła do szpitala tylko na chwilę, ponieważ chciała obejrzeć kolejny dom. Rogowski poprosił ją też o konsultację dziewczyny, która nagle przestała mówić. Po rozmowie z Maćkiem Kasia pojechała z Wandzią i Igorkiem obejrzeć dom. W tym czasie Bartek zaskoczył wszystkich obiadem i niespodzianką dla dzieci, a Asia poprosiła Łukasza, by Daniel Radecki mógł odbierać ich córkę z przedszkola.

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„Szpital św. Anny” odcinek 145 - streszczenie

Wojtek i Hanka będą grać w bilard w klubie, gdy do lokalu wtargnie uzbrojony napastnik. Mężczyzna weźmie klientów na zakładników i zażąda od właścicielki miliona złotych. Gdy kobieta zostanie postrzelona w nogę, Wojtek zacznie tamować krwawienie. Bez szybkiego transportu do szpitala ranna może się wykrwawić. Przed klubem pojawią się policja i negocjator, ale napięcie wzrośnie, gdy jedna z zakładniczek dostanie ataku astmy, a w lokalu znów padną strzały. Tymczasem Sergiusz zostanie sam na dyżurze na onkologii i zbada 55-letniego pacjenta z krwawieniem z przewodu pokarmowego. Lekarz będzie podejrzewał raka, lecz mężczyzna odmówi leczenia i wyjdzie ze szpitala. Wkrótce wróci jednak razem z żoną. Bończyk będzie też szykował się na spotkanie z Niną i jej znajomym Maksem. Na oddziale czeka go ponadto wyjaśnienie sprawy oskarżenia salowego Szymona o kradzież tabletu.

„Szpital św. Anny” odcinek 145 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

145. odcinek „Szpitala św. Anny” TVN wyemituje w poniedziałek, 21 września 2026 roku, o godzinie 16:50. To właśnie wtedy Wojtek i Hanka znajdą się w środku dramatycznej sytuacji w klubie. Sergiusz z kolei będzie musiał sam zmierzyć się z trudnym przypadkiem na onkologii.

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„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja toczy się w krakowskim szpitalu. W centrum historii są lekarki i ratowniczka medyczna. Na dyżurach muszą szybko podejmować decyzje i walczyć o zdrowie pacjentów, a po pracy mierzą się z własnymi problemami. Życie zawodowe bohaterek przeplata się z rodzinnymi sprawami, przyjaźniami i konfliktami w zespole. Mimo różnic kobiety mogą liczyć na swoje wsparcie. W obsadzie są m.in.:

  • Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz
  • Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk
  • Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka
  • Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska
  • Klaudia Koścista jako Marta Galica
  • Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn
  • Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska
  • Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker
  • Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk
  • Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń
  • Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski
  • Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor
  • Jakub Świderski jako Łukasz Wroński
  • Maciej Makowski jako Bartek Hajduk
Ranna kobieta leży na podłodze, a Wojtek ją podtrzymuje. O dramatycznych wydarzeniach w serialu przeczytasz na Eska.
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Serial Szpital św. Anny