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W poprzednim odcinku pogotowie ruszyło do dworku, gdzie 38-letni hrabia zasłabł w piwniczce z winami. Dr Rogowski zajął się mężczyzną, ale wkrótce z tego samego adresu wpłynęło kolejne wezwanie. Matka hrabiego również straciła przytomność i miała podobne objawy, więc wszystko wskazywało na zatrucie. Hrabia był przekonany, że Mirek może mieć szlacheckie korzenie. U Hajduków od rana panowała napięta atmosfera przez złośliwości Bartka. Kaśka wpadła do szpitala tylko na chwilę, ponieważ chciała obejrzeć kolejny dom. Rogowski poprosił ją też o konsultację dziewczyny, która nagle przestała mówić. Po rozmowie z Maćkiem Kasia pojechała z Wandzią i Igorkiem obejrzeć dom. W tym czasie Bartek zaskoczył wszystkich obiadem i niespodzianką dla dzieci, a Asia poprosiła Łukasza, by Daniel Radecki mógł odbierać ich córkę z przedszkola.
„Szpital św. Anny” odcinek 145 - streszczenie
Wojtek i Hanka będą grać w bilard w klubie, gdy do lokalu wtargnie uzbrojony napastnik. Mężczyzna weźmie klientów na zakładników i zażąda od właścicielki miliona złotych. Gdy kobieta zostanie postrzelona w nogę, Wojtek zacznie tamować krwawienie. Bez szybkiego transportu do szpitala ranna może się wykrwawić. Przed klubem pojawią się policja i negocjator, ale napięcie wzrośnie, gdy jedna z zakładniczek dostanie ataku astmy, a w lokalu znów padną strzały. Tymczasem Sergiusz zostanie sam na dyżurze na onkologii i zbada 55-letniego pacjenta z krwawieniem z przewodu pokarmowego. Lekarz będzie podejrzewał raka, lecz mężczyzna odmówi leczenia i wyjdzie ze szpitala. Wkrótce wróci jednak razem z żoną. Bończyk będzie też szykował się na spotkanie z Niną i jej znajomym Maksem. Na oddziale czeka go ponadto wyjaśnienie sprawy oskarżenia salowego Szymona o kradzież tabletu.
„Szpital św. Anny” odcinek 145 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
145. odcinek „Szpitala św. Anny” TVN wyemituje w poniedziałek, 21 września 2026 roku, o godzinie 16:50. To właśnie wtedy Wojtek i Hanka znajdą się w środku dramatycznej sytuacji w klubie. Sergiusz z kolei będzie musiał sam zmierzyć się z trudnym przypadkiem na onkologii.
„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada
„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja toczy się w krakowskim szpitalu. W centrum historii są lekarki i ratowniczka medyczna. Na dyżurach muszą szybko podejmować decyzje i walczyć o zdrowie pacjentów, a po pracy mierzą się z własnymi problemami. Życie zawodowe bohaterek przeplata się z rodzinnymi sprawami, przyjaźniami i konfliktami w zespole. Mimo różnic kobiety mogą liczyć na swoje wsparcie. W obsadzie są m.in.:
- Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz
- Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk
- Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka
- Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska
- Klaudia Koścista jako Marta Galica
- Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn
- Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska
- Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker
- Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk
- Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń
- Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski
- Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor
- Jakub Świderski jako Łukasz Wroński
- Maciej Makowski jako Bartek Hajduk