"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 129

Ostatnie wydarzenia ukazane w serialu "Szpital św. Anny" skupiły się na desperackiej walce Zyty o oddział onkologii, która mimo braku wsparcia w ministerstwie do samego końca nie zamierzała się poddawać. Gdy lekarka zaczęła już pakować swoje rzeczy, nagłe pogorszenie stanu jednej z pacjentek zmusiło ją do natychmiastowej interwencji wraz z Sabiną, co stało się też okazją do szczerego wyznania pielęgniarki i obietnicy wspólnego stawienia czoła Streckerowi. W tym samym czasie Kaja sfinalizowała umowę spółki z Ireną, a zaraz potem lekarki ratowały nieprzytomną kobietę, która ostatecznie trafiła pod opiekę zespołu Fidora. Na ostrym dyżurze zameldowała się natomiast major Abratowska, nowa szefowa bazy LPR bacznie obserwująca personel, podczas gdy Strecker zaproponował Mirkowi stanowisko koordynatora SOR-u. Wszystkie te zawirowania sprawiły, że sytuacja w krakowskiej placówce stała się wyjątkowo skomplikowana. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

Ten serial nie mógł się udać, a robi furorę. Zine Tseng i Max Irons o kulisach "Młodego Sherlocka" | WYWIAD ESKA

"Szpital św. Anny" odc. 129 - streszczenie

Ratownicy medyczni udzielają pomocy 50-letniemu mężczyźnie, który stracił przytomność w miejscu publicznym. Po przewiezieniu pacjenta do placówki, Wojtek wysuwa podejrzenie niewydolności serca i prosi o konsultację Łukasza. Chory nie chce jednak poddać się proponowanemu leczeniu, co komplikuje pracę lekarzy. W tym samym czasie Zyta, Kaśka i Kaja zajmują się analizowaniem dokumentacji otrzymanej od Sabiny, która uderza w dyrektora Streckera. Krystyna Jaworska przekazuje im informację o planowanej konferencji prasowej, podczas której ma zostać ogłoszona likwidacja onkologii na rzecz geriatrii. Zyta decyduje się na natychmiastową reakcję i idzie skonfrontować się z dziennikarzami, a po trudnym dniu lekarki planują wspólne świętowanie na wieczorze panieńskim Marty.

"Szpital św. Anny" odc. 129 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy krakowskich lekarek można regularnie śledzić na ekranach telewizorów w dni powszednie. Produkcja cieszy się stałym zainteresowaniem osób, które lubią historie łączące wątki medyczne z obyczajowymi. Najnowsze wydarzenia z udziałem bohaterek zostaną zaprezentowane już niebawem. Premierowa emisja 129. odcinka serialu "Szpital św. Anny" odbędzie się w piątek, 15 maja 2026 roku. Produkcja zostanie wyemitowana na kanale TVN o godzinie 16:50.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to opowieść o codzienności pracownic krakowskiej placówki medycznej, które każdego dnia mierzą się z trudnymi przypadkami. Serial pokazuje, jak silne więzi łączą grupę przyjaciółek, pomagając im przetrwać najcięższe momenty w pracy i życiu prywatnym. Fabuła jest pełna dylematów, ale też wzajemnego wsparcia i solidarności w kobiecym gronie. To produkcja idealna dla każdego, kto szuka w telewizji autentycznych relacji i ciekawych wątków medycznych. W serialu występują:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)