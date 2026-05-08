"Gliniarze": streszczenie odcinka 1205

Ostatnie wydarzenia w serialu "Gliniarze" pokazały, jak skomplikowana potrafi być codzienna praca policjantów. Wszystko zaczęło się od znalezienia zwłok trenera personalnego na tyłach siłowni, co stało się punktem wyjścia dla działań Adama i Olgi. Śledczy ustalili powiązania ofiary ze środowiskiem pseudokibiców, dzięki czemu zapobiegli bójce i zatrzymali dawnych kumpli mężczyzny. Choć zeznania zatrzymanych rzuciły na sprawę zupełnie inne światło, nowy trop okazał się niezwykle trudny do potwierdzenia. W tej sytuacji policjanci postanowili zaangażować się w ryzykowną akcję pod przykrywką. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Gliniarze" odc. 1205 - streszczenie

Na komendę zgłasza się kobieta, która informuje funkcjonariuszy, że została zgwałcona na terenie ogródków działkowych. Ofiara jest w bardzo złym stanie psychicznym i ma ogromne trudności z podaniem szczegółowego opisu napastnika czy okoliczności zajścia. Natalia i Kuba natychmiast udają się na miejsce zdarzenia, aby przeprowadzić oględziny i spróbować zabezpieczyć jakiekolwiek ślady pozostawione przez sprawcę. W międzyczasie mężczyzna odpowiedzialny za ten czyn nie próżnuje i zaczyna polowanie na swoją kolejną ofiarę, z którą udaje mu się nawiązać znajomość. Detektywi muszą działać pod presją czasu, by ustalić tożsamość agresora i zatrzymać go, zanim dojdzie do kolejnej tragedii.

"Gliniarze" odc. 1205 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Dla wszystkich osób, które nie chcą ominąć żadnego szczegółu z pracy warszawskich detektywów, mamy dobre wiadomości dotyczące najbliższej emisji. Serial ten od dłuższego czasu cieszy się dużą popularnością, a każda nowa sprawa przyciąga przed telewizory sporą grupę zaciekawionych osób. Warto zarezerwować sobie czas po południu, by sprawdzić, jak z nowym wyzwaniem poradzi sobie zespół śledczych. Nowy odcinek zostanie wyemitowany 15 maja 2026 roku na kanale Polsat o godzinie 17:00.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to produkcja, która pozwala nam zajrzeć za kulisy pracy stołecznych funkcjonariuszy zajmujących się najtrudniejszymi sprawami kryminalnymi w Warszawie. Serial pokazuje starcie policyjnego sprytu z brutalnym światem zbrodni, w którym stawką jest zawsze ludzkie życie i bezpieczeństwo mieszkańców. Każde spotkanie z detektywami to nowa, dynamiczna historia ukazująca mroczne oblicze miasta oraz determinację ludzi stojących na straży prawa. To świetna propozycja dla każdego, kto lubi opowieści o twardych policjantach działających pod dużą presją. Obsada tego serialu to m.in.:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)