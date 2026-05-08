"Gliniarze": streszczenie odcinka 1205

Ostatnie wydarzenia w serialu "Gliniarze" pokazały, jak skomplikowana potrafi być codzienna praca policjantów. Wszystko zaczęło się od znalezienia zwłok trenera personalnego na tyłach siłowni, co stało się punktem wyjścia dla działań Adama i Olgi. Śledczy ustalili powiązania ofiary ze środowiskiem pseudokibiców, dzięki czemu zapobiegli bójce i zatrzymali dawnych kumpli mężczyzny. Choć zeznania zatrzymanych rzuciły na sprawę zupełnie inne światło, nowy trop okazał się niezwykle trudny do potwierdzenia. W tej sytuacji policjanci postanowili zaangażować się w ryzykowną akcję pod przykrywką. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Gliniarze" odc. 1205 - streszczenie
Na komendę zgłasza się kobieta, która informuje funkcjonariuszy, że została zgwałcona na terenie ogródków działkowych. Ofiara jest w bardzo złym stanie psychicznym i ma ogromne trudności z podaniem szczegółowego opisu napastnika czy okoliczności zajścia. Natalia i Kuba natychmiast udają się na miejsce zdarzenia, aby przeprowadzić oględziny i spróbować zabezpieczyć jakiekolwiek ślady pozostawione przez sprawcę. W międzyczasie mężczyzna odpowiedzialny za ten czyn nie próżnuje i zaczyna polowanie na swoją kolejną ofiarę, z którą udaje mu się nawiązać znajomość. Detektywi muszą działać pod presją czasu, by ustalić tożsamość agresora i zatrzymać go, zanim dojdzie do kolejnej tragedii.
"Gliniarze" odc. 1205 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Dla wszystkich osób, które nie chcą ominąć żadnego szczegółu z pracy warszawskich detektywów, mamy dobre wiadomości dotyczące najbliższej emisji. Serial ten od dłuższego czasu cieszy się dużą popularnością, a każda nowa sprawa przyciąga przed telewizory sporą grupę zaciekawionych osób. Warto zarezerwować sobie czas po południu, by sprawdzić, jak z nowym wyzwaniem poradzi sobie zespół śledczych. Nowy odcinek zostanie wyemitowany 15 maja 2026 roku na kanale Polsat o godzinie 17:00.
"Gliniarze" - opis serialu i obsada
"Gliniarze" to produkcja, która pozwala nam zajrzeć za kulisy pracy stołecznych funkcjonariuszy zajmujących się najtrudniejszymi sprawami kryminalnymi w Warszawie. Serial pokazuje starcie policyjnego sprytu z brutalnym światem zbrodni, w którym stawką jest zawsze ludzkie życie i bezpieczeństwo mieszkańców. Każde spotkanie z detektywami to nowa, dynamiczna historia ukazująca mroczne oblicze miasta oraz determinację ludzi stojących na straży prawa. To świetna propozycja dla każdego, kto lubi opowieści o twardych policjantach działających pod dużą presją. Obsada tego serialu to m.in.:
- Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)
- Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)
- Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)
- Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)
- Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)
- Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)
- Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)
- Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)
- Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)
- Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)
- Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)
- Przemysław Saleta (jako Artur Król)
- Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)